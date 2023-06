Audi SQ8 e-tron: comodamente sportiva

L'Audi SQ8 e-tron evolve il concetto dell'auto elettrica con tre motori della Q8 e-tron e diventa il nuovo riferimento nella gamma dei Suv a batteria del brand.

Disponibile anche nella variante Sportback, con i montanti posteriori più inclinati a renderla una coupé a ruote alte, si avvale di due motorie elettrici al posteriore ed uno all'anteriore per scaricare a terra una potenza di 503 CV ed una coppia di 973 Nm.

Per gestire tutto questo potenziale, sfrutta la trazione integrale quattro elettrica, che distribuisce la coppia fra gli assali due volte più velocemente rispetto a un sistema integrale tradizionale. Inoltre, può contare sul torque vectoring elettrico, che è 4 volte più rapido nel ripartire la coppia tra le ruote posteriori, in confronto ad un differenziale meccanico, e consente anche dei sovrasterzi controllati.

Non mancano le sospensioni pneumatiche adattive con taratura specifica, lo sterzo progressivo sportivo e l'ESC a quattro stadi, per guidare sempre nel massimo controllo, ma anche nel massimo comfort. Infatti, nel percorso che da Trieste ci ha portato a sconfinare in Croazia, la vettura si è dimostrata decisamente comoda, alla stregua di un'ammiraglia, ma nel misto ha sfoggiato una dinamica coinvolgente, chiamando in causa il retrotreno per chiudere le curve. Le prestazioni sono quelle di una sportiva vera, visto che lo 0-100 km/h è coperto in 4,5 secondi, e che la coppia, generosa, è sempre disponibile non appena si sfiora l'acceleratore. In viaggio, invece, è la cura nell'insonorizzazione, e la capacità nello smorzare le eventuali sconnessioni durante l'itinerario a fare la differenza: su un'auto elettrica il motore è silente, o al massimo emette un sibilo, per cui ogni rumore può emergere con facilità.

Grazie ad una batteria cresciuta nella sua capacità di 20 kWh, ed arrivata a 114 kWh, la variante Sportback della SQ8 e-tron che abbiamo guidato promette 471 nel ciclo WLTP. Inoltre, consente rifornimenti rapidi di energia grazie ad una potenza di ricarica che arriva fino a 170 kW: in questo modo bastano 31 minuti per passare dal 10% all'80% di energia da una colonnina HPC, ed occorrono 10 minuti per assicurarsi 104 chilometri di percorrenza nel ciclo WLTP.

Il miglioramento dell'autonomia passa anche attraverso una cura aerodinamica che, tramite gli air curtain, lo spoiler integrato nel sottoscocca ed una presa d'aria anteriore a chiusura ermetica consente di ottenere un Cx di 0,25 nella variante Sportback.

Su questa SQ8 e-tron Sportback, dove la nuova corporate identity del brand si esprime attraverso un design bidimensionale dei quattro anelli e la denominazione modello con lettering Audi in corrispondenza dei montanti B, il conducente, nella guida notturna, riceve man forte dai proiettori Audi LED Digital Matrix evoluti con 1,3 milioni di microspecchi.

Questi presentano le funzioni "luce di corsia", "luce di orientamento" e "luce segnaletica", e sfruttano l'interazione Car-to-X, per proiettare sulla strada avvertimenti in caso di pericolo o incidente.

Con il lancio commerciale previsto per il mese di settembre e le prevendite aperte a maggio, la SQ8 e-tron ha un listino che parte da 104.550 euro e rende le operazioni di ricarica più semplici, eliminando schede ed app, con la funzione Plug & Charge (PnC) presso le stazioni di ricarica compatibili.