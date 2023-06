Polestar a MiMo con due edizioni limitate di Polestar 2

Polestar parteciperà alla terza edizione di Milano Monza Motor Show, in programma dal 16 al 18 giugno, per mostrare la sua Polestar 2 nelle versioni limited edition più dinamiche di sempre, ovvero Bst edition 230 e 270. Le due versioni, saranno prodotte per i mercati europei e nordamericani per un totale di 270 unità di Polestar 2 Bst edition 270 e 230 unità di Polestar 2 Bst edition 230, entrambe ordinabili online sul sito Polestar.com.

Nelle giornate del 17 e del 18 giugno, dalle 9 alle 19, sarà possibile prenotarsi per i test drive di Polestar 2 Bst edition 230 in circuito, dove si potrà guidare tra i cordoli della pista brianzola accompagnati da piloti professionisti. Per le due nuove versioni, i due motori elettrici e la batteria da 78 kWh di Polestar 2 Long Range Dual motor, sono stati potenziati per raggiungere una potenza massima di 350 kW (476 CV) e 680 Nm di coppia, insieme a una maggiore reattività per adattarsi alle dinamiche più sportive. Le modifiche al telaio, invece, includono un assetto ribassato (-25 mm), ammortizzatori Öhlins regolabili a 2 vie, progettati per una messa a punto precisa e pratica e dotati di camere di regolazione ausiliarie montate sotto il cofano, oltre ad una barra di sostegno anteriore, molle più rigide del 20% e nuovi cerchi in lega neri da 21 pollici che sono ispirati a quelli della Polestar 1.

Gli pneumatici sono i Pirelli P Zero 245/35R21, sviluppati appositamente per le edizioni Bst. "Il MiMo - ha dichiarato Alexander Lutz, Ad di Polestar Italia - rappresenta l’occasione perfetta per tutti coloro che vogliono provare e testare con mano l’handling e le prestazioni delle nostre vetture. Il leggendario circuito di Monza ci permette di dimostrare che le nostre auto elettriche non sono solo performanti nello scatto da 0-100 km/h, ma che offrono prestazioni e piacere di guida".