DS Esprit De Voyage, collezione esalta qualità di stradiste

Quando fece la sua comparsa nel lontano 1955, la 'deesse' ebbe un impatto fortissimo non solo sulla concorrenza dell'epoca, ma anche sulle abitudini di viaggio di chi passava da modelli tradizionali (e un po' scomodi) a questo salotto su ruote.



Con le sue sospensioni idrauliche, con l'estrema aerodinamicità della carrozzeria, con la funzionale spaziosità dell'abitacolo e con il soffice 'abbraccio' dei sedili, DS diventava così il simbolo di un rinnovato modo di affrontare i viaggi più, vera capostipite di generazioni di 'grandes routieres' che - dal 2014 - fanno parte del brand premium DS.

Non a caso è proprio sull'arte del viaggio che si concentra il documentario 'The Art of Travel - Una reinterpretazione francese' presentato da DS Automobiles e in onda dall'11 maggio su Prime Video per la durata di tre mesi. Un'opera realizzato dal giornalista freelance Seamus Kearney, che ha trascorso gli ultimi trent'anni spostandosi nel mondo, e che ora celebra l'arte di vivere alla francese in un viaggio premium a bordo di DS 7.

Più che comprensibile dunque il fatto che DS abbia varato Il progetto Esprit De Voyage destinato ad enfatizzare - sia nelle proprie vetture che nell'ambito della comunicazione - tutte le aree di espressione del brand, dalla raffinatezza alla tecnologia, fino all'esclusivo savoir-faire francese. Questo senza dimenticare le tematiche connesse al viaggio e alla sensazione di libertà che da sempre e vetture DS offrono al proprio pubblico.

Caratterizzate da contenuti e valori comuni e personalizzati (come avviene nel mondo della moda con una 'capsule') le DS Esprit De Voyage 'regalano' al pubblico nuove emozioni e nuove qualità da 'grandes routieres' mettendo a disposizione di tutta la fascia di clientela - da DS3 fino all'ammiraglia DS9 - contenuti esclusivi, che differenziano le auto dagli altri allestimenti tradizionali. Introdotta inizialmente sui modelli DS4 e DS7 e presente anche su DS9, la collezione sarà disponibile per tutto il 2023 nei mercati in cui è presente il marchio e si estenderà a breve anche alla DS3.

"DS Automobiles da sempre si contraddistingue per cura del dettaglio, raffinatezza e tecnologia - ha detto oggi Alessandra Mariani direttore marketing DS Italia durante la presentazione a The Box di Origgio - pilastri che danno vita a una line up di prodotti distintivi".

"L'eccellenza del brand trova adesso la massima espressione nella collezione Esprit De Voyage, che è un allestimento top che attraverso materiali e dettagli stilistici, esprime al meglio l'arte del viaggio secondo DS, ovvero la reinterpretazione del viaggio in chiave più consapevole e sostenibile".

"Questa nuova collezione s'identifica con l'intenzione di offrire ai nostri clienti un'esperienza olistica premium attraverso versioni sempre più equipaggiate e, al tempo stesso - ha concluso Mariani - sottolinea il nostro impegno per un futuro improntato sull'elettrificazione". Per DS4 Esprit De Voyage i prezzi partono da 43.000 euro, per DS7 da 49.750 e per DS9 da 76.250. Nella DS4 la collezione Esprit De Voyage introduce dettagli esclusivi come i cerchi Cannes da 19 pollici, diamantati con laccatura opaca. Di serie il DS extended head up display, l'infotainment DS Iris System, il DS smart touch, Il DS drive assist 2.0 (livello 2 di guida autonoma) e i fari Matrix Led vision. Presenti anche il pacchetto sedili elettrici con poltrone anteriori massaggianti e ventilate, volante riscaldato, portellone elettrico, pedaliera in alluminio e finestrini laterali insonorizzati.

DS7 Esprit De Voyage si distingue per i cerch Oyama da 19 pollici con inserti Glossy Black e per gli interni in pelle chiara e brillante colore Grigio Perla. Inoltre, i sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e ventilati e quelli posteriori hanno lo schienale regolabile.

La dotazione di serie comprende sistema infotainment DS Iris System, proiettori DS Pixel Led Vision 3.0, pedaliera in alluminio, illuminazione interna PolyAmbient, vetri laterali con assorbimento del rumore e portellone elettrico con accesso hands-free. L'appartenenza alla collezione Esprit De Voyage rende ancora più esclusiva DS9 che si distingue per gli interni (compresi consolle, cruscotto e pannelli porta) in pelle Nappa grigio perla. Il volante è in pelle fiore Nero Basalto, il cruscotto in pelle Nappa Nero Basalto e il ripiano posteriore in Alcantara Nera.

Esternamente, la versione E-Tense 250 è riconoscibile per i nuovi cerchi Chambord da 19 pollici con finiture Anthra Grey opaco, mentre la E-Tense 4x4 360 ha cerchi da 20 pollici Munich.