Mercedes-Maybach Night Series, esclusività non ortodossa

Mercedes mantiene le promesse, quelle relative ad uno spostamento dell'offerta dei diversi brand verso lusso ed esclusività. Per i diversi modelli Maybach lo fa lanciando il pacchetto progressivo Night Series che apre una nuova era nel design della marca 'top' e conferisce un diverso aspetto al portafoglio Maybach con esterni stravaganti ed elementi interni unici che l'azienda definisce "lampi di non ortodossia".



"Night Series è il pacchetto di design Maybach più progressivo - ha detto Gorden Wagener, chief design officer Mercedes-Benz Group Ag in occasione dell'esclusivo evento di lancio a New York - è la nostra già nota estetica suprema, esaltata da motivi squisiti e scuri. Il nostro obiettivo era creare un nuovo stile entusiasmante, offrendo un giocoso senso di ribellione inaspettato rispetto a quello che si vede di solito in una Mercedes-Maybach".

I diversi modelli Mercedes-Maybach Night Series (Eqs 680 Suv, Gls 600 e S 600 ) vengono forniti con elementi cromati scuri, con superfici che catturano la luce come i tagli di un gioiello e interni che portano il design Maybach a un nuovo livello.

Spiccano dettagli in oro rosa e un innovativo look dei cerchi ruota dominato dal logo Maybach scuro lucido. Attraverso una trama inaspettata e progressiva- spiega l'azienda - Night Series sfida le convenzioni per accendere un nuovo desiderio di marca in un nuovo pubblico. "Il marchio Mercedes-Maybach continua ad attirare fortemente gli intenditori di tutto il mondo - ha detto a New York Michael Schiebe, Ceo di Mercedes-Amg GmbH e responsabile delle business unit Mercedes-Benz Classe G e Mercedes-Maybach - e siamo orgogliosi di offrire un'esperienza automobilistica unica che cattura il meglio della tradizione e del progresso, attraverso prodotti allineati con gli sviluppi di tendenza e gli argomenti culturali".

In particolare per il modello Eqs 680 Suv - lanciato in Cina ad aprile - la versione Night Series prevede fari decorati con un emblema Maybach su oro rosa e rifiniti in cromo scuro mentre la griglia è impreziosito da strisce Maybach oscurate. Oltre agli inserti delle prese d'aria nel paraurti anteriore rifinite con una cromatura scura spiccano accenti e dettagli unici, inclusi i bordi neri lucidati a specchio con design 3D dei finestrini laterali.

Lo spoiler posteriore completa l'aspetto sportivo-aerodinamico di Eqs 680 Suv mentre l'esclusività è esaltata dalla pedana rifinita in nero con emblema Maybach in cromo scuro. Il pacchetto Night Series per Eqs 680 Suv è disponibile con verniciatura nero ossidiana, bianco diamante brillante Manufaktur e un'esclusiva verniciatura bicolore nella combinazione nero ossidiana/argento Mojave.

Gli interni sono rivestiti in Econyl e tutta la pelle a pori aperti - utilizzata a spina di pesce - è conciata al vegetale in combinazione di colori bianco cristallo o nero e nero perla con cuciture a contrasto in grigio basalto scuro. Con il pacchetto Night Series - che comprende diverse tinte in grigio, nero e bianco, oltre a un'esclusiva verniciatura bicolore nella combinazione nero onice/argento Mojave - la Mercedes-Maybach Classe S raggiunge un nuovo livello di esclusività che porta lusso e sportività a nuovi livelli. I dettagli preziosi includono l'oro rosa nei fari e gli elementi cromati metallizzati scuri, che si aggiungono alla silhouette elegante e allungata del design, accentuata dai due terminali di scarico in cromo scuro e nero.

Anche gli interni già iconici della Classe S portano il lusso a un livello superiore nelle due varianti Black con pelle nappa Black Pearl o Manufaktur Deep bianco nero. Un effetto madreperla nell'opzione pelle nappa Black Pearl, insieme ai profili lucidi grigio-oro sottolineano il valore degli interni.

La Mercedes-Maybach Gls in versione Night Series propone un frontale con eleganti elementi cromati scuri, tra cui la stella Mercedes sul cofano, la griglia del radiatore, le parti decorative e il motivo Maybach nella presa d'aria laterale. I sottili dettagli in oro rosa caratterizzano i fari e la vista laterale mostra diversi accenti cromati scuri. Le ruote esclusive sono da 23 pollici e il disegno del cerchio è caratterizzato da inserti con motivo Maybach, che definisce ulteriormente il carattere del modello nella vista laterale.