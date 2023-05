La sartoria è su misura per la nuova serie Bentley Huntsman

Tra tweed e sartoria, Bentley ha presentato la nuova edizione Huntsman per alcuni suoi modelli come Bentayga Extended Wheelbase Azure e Continental Gtc Speed. La casa automobilistica britannica ha infatti collaborato con uno dei suoi più antichi rivenditori e con la sartoria Huntsman per realizzare due edizioni limitate e su misura per il Savile Row Concours.

Soprannominate Huntsman Edition, le edizioni speciali sono basate su Bentayga Extended Wheelbase Azure e sulla Continental Gtc Speed e sono state pensate per trasportare sulle automobili i 174 anni di storia di Huntsman. I veicoli hanno un interno unico, con poggiatesta Huntsman ricamati e altri dettagli specifici.



Anche per le chiavi è stata pensata una veste rinnovata, con tanto di scatola apposita, realizzata in tweed e timbrata con il logo Huntsman. La Bentayga Huntsman Edition ha un esterno in colore Borgogna metallizzato, con accenti cromati luminosi e ruote da 22 pollici e una finitura brillante. All'interno, invece è tutto una profusione di tweed Huntsman abbinato a pelle Damson e Portland.

La Continental Gtc Speed Huntsman Edition va in una direzione diversa, con un esterno grigio con accenti neri e ruote nere da 22 pollici. L'abitacolo abbraccia un'estetica scura e punta sul contrasto tra pelle e tweed Huntsman. C'è anche un'impiallacciatura doppia finitura Galaxy Stone, che ha un aspetto simile al granito.

Per entrambi i modelli, Bentley ha rivelato che la produzione ultra limitata si fermerà a cinque unità. Per qualcuna di esse, i proprietari potranno partecipare alla fase di realizzazione di numerosi particolari, cuciti letteralmente su misura.