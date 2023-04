Pick-up elettrico Ford F-150 Lightning sbarca in Norvegia

L'elettrico Ford F-150 Lightning sbarca in Norvegia per il suo debutto europeo. La casa d''Ovale Blu ha infatti scelto il paese scandinavo per l'introduzione nel vecchio continente della versione elettrica del pickup più venduto d'America.

I clienti del mercato più avanzato al mondo per quanto riguarda l'adozione di veicoli elettrici, saranno infatti i primi, al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, a poter acquistare un numero limitato di speciali F-150 Lightning Lariat Launch Edition.

Il paese è stato scelto anche perché in Norvegia circa due terzi di tutti i nuovi veicoli sono dotati di trazione integrale per affrontare le condizioni di guida più difficili. Le condizioni sono state considerate quindi ideali l'F-150 Lightning, pensato per offrire prestazioni su strada e in off-road, guidando a emissioni zero per lavoro o vita outdoor.

"In 25 anni di lavoro in Ford - ha dichiarato Per Gunnar Berg, managing director di Ford Norvegia - non ho mai visto nulla di simile alla passione e alla richiesta che sto riscontrando in questo momento da parte degli automobilisti che vogliono mettersi al volante del nostro F-150 Lightning. I clienti hanno letteralmente bussato alla nostra porta e ci hanno supplicato di portare il pickup elettrico in Norvegia".

Il Ford F-150 Lightning ha riscosso già un notevole successo con quasi 200.000 clienti che lo avevano prenotato prima ancora del lancio negli Stati Uniti, lo scorso maggio. Sulla scia della popolarità della serie F di Ford, il pickup più venduto in America per 46 anni di fila e il veicolo più venduto per 41 anni di fila, l'F 150 Lightning è diventato rapidamente il pickup elettrico più venduto in Usa.

Il numero strettamente limitato di veicoli destinati ai clienti norvegesi sarà prodotto presso il Rouge Electric Vehicle Center di Dearborn, negli Stati Uniti, che si sta espandendo per aumentare la produzione raggiungendo, nel 2023, un tasso annuo di 150.000 F-150 Lightning.