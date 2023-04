Maserati a Shanghai all'insegna di Grecale Folgore

Il primo Suv completamente elettrico di Maserati è Grecale Folgore, che ha fatto il suo debutto in anteprima mondiale al Salone dell'auto di Shanghai 2023. Proprio in occasione dell'evento dedicato all'automotive, il Tridente ha voluto mostrare al mondo le sue novità full-electric, oltre ad introdurre sul mercato asiatico la nuova GranTurismo.



In veste di primo luxury brand italiano a produrre veicoli 100% elettrici, Maserati a scelto la Cina, culla della rivoluzione in fatto di mobilità, come luogo ideale per la prima mondiale di Grecale Folgore, il primo Suv completamente elettrico del Tridente che per l'occasione si è affiancato alla nuova Maserati GranTurismo. Per la potente coupé, l'occasione è stata anche quella della sua introduzione per la prima volta sul mercato asiatico nella versione con motore a combustione e in versione 100% elettrica, la GranTurismo Folgore.

Proprio Folgore, è il nome che identifica la gamma elettrica del Tridente tra 'innovazione, lusso, bellezza funzionale e una visione che unisce passato e futuro nel nome dello stile di Maserati. Il Salone dell'auto di Shanghai 2023 rappresenta quindi il punto d'incontro ideale tra il mercato asiatico e il marchio, alle prese con il concetto della 'Italian luxury performance', proprio all'inizio di una nuova era per la mobilità.

Sull'elettrificazione, Maserati ha basato un capitolo fondamentale della sua strategia futura. Il marchio si è infatti impegnato a produrre versioni elettriche di tutti i suoi modelli entro il 2025 e solo veicoli completamente elettrici entro il 2030.

"È un momento decisivo per il marchio Maserati - ha commentato Davide Grasso, Ceo di Maserati - e oggi siamo in Cina al Salone dell'auto di Shanghai, siamo in Italia per l'evento cosmopolita della Milano Design Week e siamo in tutto il mondo a celebrare il futuro. E' un nuovo inizio per il nostro marchio. Celebriamo Folgore, il progetto di elettrificazione che è diventato realtà ed è pronto ad aprire la strada in questa era rivoluzionaria. Shanghai non è solo una esposizione internazionale, ma anche una piattaforma globale per l'innovazione e il luogo ideale in cui svelare i primi modelli elettrici della storia di Maserati".