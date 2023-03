Non solo lavoro per Opel Vivaro Alpincamper

Non solo lavoro, ma anche tempo libero e vita all'aria aperta, per Opel Vivaro che nella sua versione Alpincamper si trasforma in mini-casa su quattro ruote.

Gli specialisti della città bavarese specializzata in allestimenti per camper e van, hanno infatti pensato per il veicolo Opel una versione totalmente attrezzata e disponibile in due varianti: Alpincamper Vivaro 2 offre molto spazio per un massimo di due persone, mentre l'Alpincamper Vivaro 4 può ospitare fino a quattro persone.

Opel Vivaro è dotato di una vasta gamma di equipaggiamenti di serie come l'aria condizionata, un sistema multimediale che include la ricezione radio digitale e numerosi sistemi di assistenza come l'Hill Start Assist, il cruise control e il limitatore di velocità, oltre ai sensori posteriori che rendono le manovre molto più facili.



L'Alpincamper Vivaro è ben preparato per terreni impegnativi grazie al pacchetto per strade accidentate Opel che include 25 millimetri in più di altezza da terra e il sistema Advanced Grip Control per sabbia, fango e neve. Il motore diesel da 2,0 litri con una potenza di 106 kW/145 CV e una potente coppia di 370 Nm, in combinazione con il cambio automatico a 8 marce, offre la potenza necessaria.

Su Alpincamper Vivaro 4 ci sono due sedili aggiuntivi nella parte posteriore, compresi gli attacchi Isofix per i piccoli passeggeri, oltre al conducente e al sedile del passeggero anteriore girevole. Una volta raggiunta la destinazione desiderata, la panca può essere convertita in un letto matrimoniale di 1,20x1,95 metri in pochi secondi. Inoltre, il tetto pop-up, sotto il quale è possibile stare comodamente o allestire una superficie per sdraiarsi, misura 1,20x1,95 metri.

La versione 4 ha anche un modulo cucina con spazio per riporre quanto serve nelle necessità quotidiane e un lavello con serbatoi di acqua dolce e di scarico. Anche il compressore per la cella frigo è alloggiato nel modulo cucina e fa parte della dotazione standard. Il fornello singolo è alimentato da una cartuccia a gas.

Alpincamper Vivaro 2 è per chi preferisce iniziare il weekend o la vacanza da solo o in coppia. La maggiore differenza rispetto alla versione per quattro persone è il tetto pop-up, che in questo caso non offre una superficie d'appoggio ma offre fino a 1,90 metri di altezza libera. Anche qui, il divano nella parte posteriore può essere facilmente convertito in un letto matrimoniale, mentre il modulo cucina ha due fuochi con accensione elettrica e un lavello integrato. Inoltre, viene fornito anche un tavolo pieghevole integrato.