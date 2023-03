Jiangling Motors lancia brand pick-up premium Dadao

Il mercato globale dei pick-up sta rapidamente mutando, affiancando allo 'zoccolo duro' rappresentato dai modelli entry level più robusti e spartani (tipici dei Paesi emergenti, dell'Africa e dell'Oriente) un sottosegmento di mezzi di taglia superiore, con prestazioni da suv e finiture premium.

Ecco perché il costruttore cinese Jiangling Motors Corporation (JMC) ha annunciato che lancerà il nuovo marchio di pick-up Dadao posizionato nella fascia alta per poter competere nel mercato interno e in quelli più ricchi con i brand giapponesi e nordamericani.

Insieme al nuovo marchio Jiangling Motors Corporation mostrerà ufficialmente (probabilmente ad Auto Shanghai in programma dal 18 al 27 di aprile) anche un nuovo pick-up, disponibile in più varianti di lunghezza e portata. Il nuovo modello Dadao di JMC sarà caratterizzato - secondo quanto riferisce la stampa cinese - da un design degli interni di fascia alta con un significativo miglioramento delle finiture e dei materiali complessivi.