Un abito Novitec per Lamborghini Huracan Tecnica

Novitec ha elaborato il corpo vettura della Lamborghini Huracan Tecnica con l’intento di ottenere un incremento a livello aerodinamico. Nella zona anteriore spicca il nuovo cofano, disponibile anche in una variante realizzata in fibra di carbonio nudo. Questo presenta delle fessure per l’aria pensate per incrementare la stabilità di guida alle alte velocità.

Gli elementi sulla fiancata, invece, rendono la sportiva del toro ancora più schiacciata a terra a livello visivo, e migliorano il raffreddamento dei freni posteriori mediante le loro aperture. Non mancano delle cover in carbonio per i retrovisori, e nuove ruote da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore prodotte da Vossen, che calzano, rispettivamente, pneumatici dalla misura 245/30 e 325/25.

L’assetto sfoggia molle sportive che abbassano l'altezza da terra di circa 35 millimetri e c’è la possibilità di optare per sistemi di scarico ad alte prestazioni con o senza gestione attiva del suono, che possono essere realizzati anche in inconel con placcatura in oro fino 999. Completano il quadro diverse personalizzazioni interne in pelle ed Alcantara.