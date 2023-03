Ford Mustang, il listino negli USA parte da 32.515 dollari

La Ford Mustang di nuova generazione debutta sul mercato americano con prezzi consigliati a partire da 32.515 dollari per la variante fastback ecoboost spinta dal rinnovato 2.3 sovralimentato da circa 320 CV. Si tratta di un listino che supera la soglia psicologica dei 30 mila dollari, e si avvicina ai 60.000 dollari, precisamente 59.565 dollari, della dark horse fastback da più di 500 CV. La GT fastback parte da 43.090 dollari, è questo il prezzo base per avere la muscle car dell'ovale blu con il motore V8, che adesso è arrivato ad oltre 480 CV. Le varianti cabrio, invece, hanno un costo d'accesso di 43.540 dollari, che equivale al prezzo di listino della ecoboost premium convertible. Per viaggiare con il vento dei capelli, ma con il motore V8 sotto il cofano, l'esborso richiesto è di 53.110 dollari, che è il prezzo della Mustang GT premium convertible.

L'iconico modello Ford è stato rivisto in diversi dettagli sia esterni che interni, dove spiccano i due schermi, rispettivamente da 12,4 pollici e 13,2 pollici, per la strumentazione digitale e l'infotainment. Questi appaiono come un corpo unico nelle versioni più accessoriate e contribuiscono a conferire un tocco tecnologico all'abitacolo. Al vertice della gamma Mustang la dark horse ha preso il posto della mach1e spicca per gli aggiornamenti alle sospensioni e la particolare cura aerodinamica.