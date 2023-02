Bmw 3.0 CSL, avviata a Dingolfing la produzione

Per festeggiare i suoi 50 anni, il reparto M di BMW ha realizzato in soli 50 esemplari la 3.0 CSL, un modello speciale che rende omaggio alla leggendaria "Batmobile" dei primi anni '70, costruiti presso lo stabilimento di Dingolfing.

La carrozzeria, basata su quella della M4 CSL, viene modificata in un'area dell'impianto in cui viene realizzato il corpo vettura della BMW M4 GT4. Infatti, i passaruota vengono allargati utilizzando speciali processi di bordatura e saldatura prima di essere preparati per il montaggio.

Inoltre, la livrea specifica M, con le tre strisce colorate, viene applicata manualmente, mentre i pannelli laterali anteriori, i paraurti, il cofano, ed il tetto in fibra di carbonio, ricevono una verniciatura speciale nello stabilimento Bmw di Landshut.

Ognuna delle 50 Bmw 3.0 CSL previste viene assemblata in un'officina artigianale appositamente allestita a Moosthenning, nel tempo di quasi due settimane, da un team di 30 esperti.

Al termine del processo, prima della consegna ai clienti, le auto tornano a Dingolfing, per i test di rito, e l'ispezione finale con tanto di prova sulla pista dello stabilimento.