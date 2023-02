DR 1.0 EV: citycar elettrica per la casa molisana

Si chiama DR 1.0 EV la nuova arrivata nella gamma DR, ed è un'elettrica dalle dimensioni contenute ma con una ricca dotazione di serie, visto che il annovera il caricatore ad induzione per lo smartphone, il climatizzatore, ed i cerchi in lega da 15 pollici. Il prezzo è di 25.900 euro, esclusa Ipt e costi di immatricolazione, e include una garanzia di 8 anni o 100.000 km per la batteria. Questa ha una capacità di 31 kWh, per un'autonomia dichiarata di circa 294 km nel ciclo urbano, e può essere ricaricata anche da colonnine a corrente continua ad una potenza di 40 kW. Di conseguenza, per passare dal 20 all'80% della carica impiega 35 minuti.

Il motore sincrono a magneti permanenti da 45 kW (61 CV) e 150 Nm di coppia offre uno spunto da 0 a 50 km/h in 5 secondi, mentre lo 0-100 km/h è coperto in 17 secondi. La velocità massima dichiarata per questa citycar elettrica dalla lunghezza di 3,2 metri, e capace di ospitare 4 persone, è di 120 km/h. A corollario del quadro dinamico troviamo una dotazione tecnica che comprende 4 freni a disco, con quelli anteriori ventilati, mentre la trazione è affidata alle ruote posteriori. Nell'abitacolo, che offre uno spazio per i bagagli di 110 dm3, spicca lo schermo per l'infotainment, compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto da 9,7 pollici.