Hyundai Bayon ora anche in allestimento Exclusive

La famiglia della Hyundai Bayon cresce con l'arrivo dell'allestimento Exclusive, che è possibile abbinare con tutte le motorizzazioni del crossover coreano. Si può quindi scegliere tra il 1.2 MPI benzina da 84 CV, il 1.0 T-GDI mild-hybrid 48V da 100 CV, ed il 1.2 GPL da 82 CV.

Nella dotazione di serie, molto ricca, ci sono elementi quali il tetto a contrasto, i vetri posteriori oscurati e la griglia frontale nera, abbinati ai cerchi in lega da 16 pollici. Il comparto tecnologico annovera il cluster supervision da 10,25 pollici, la connessione wireless per Android Auto ed Apple CarPlay, e la ricarica ad induzione per lo smartphone, oltre al Bluetooth con riconoscimento vocale.

Disponibile nei colori Atlas White, Intense Blue, Dragon Red, e Mangrove Green, sempre con tetto nero, la Hyundai Bayon Exclusive per il mese di febbraio gode di una promozione che porta il prezzo a 18.100 euro per la variante con il motore 1.2 MPI e cambio manuale. Si tratta di un'offerta con un vantaggio cliente di 2.850 euro grazie al voucher permuta o rottamazione Hyundai, ed al finanziamento Super Hyundai Plus con rate da 159 euro al mese per 36 mesi, a fronte di un anticipo di 4.210 euro.