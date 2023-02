Porsche Vision 357, omaggio in chiave racing alla prima 356

Porsche inizia i festeggiamenti per il suo 75mo anniversario. E lo fa con il concept di una nuova sportiva Vision 357 - che è un omaggio al primo modello la 356 - e al suo creatore il grande Ferry Porsche.

"Abbiamo creato un regalo di compleanno molto speciale con la Porsche Vision 357, che utilizza la 356 come base per sottolineare l'importanza del nostro Dna di design - ha detto Michael Mauer, vice president Style Porsche - uno studio che è il tentativo di combinare passato, presente e futuro con coerenza, con proporzioni che ricordano il suo archetipo storico e dettagli che visualizzano le prospettive per il futuro".

Basata sulla piattaforma tecnologica della 718 Cayman GT4 RS da 500 Cv Porsche Vision 357 si identifica con le eccezionali prestazioni di un'auto sportiva. Momento clou della mostra speciale '75 anni di auto sportive Porsche' al Forum Drive del Gruppo Volkswagen a Berlino (che si è aperta con un evento esclusivo lo scorso 25 gennaio) Vision 357 sarà presentata al South by Southwest di Austin dal 10 marzo 2023 e in occasione di ulteriori eventi internazionali nel corso dell'anno.



Moderna interpretazione della Porsche 356 Con la sua forma monolitica, l'abitacolo stretto con una flyline bruscamente inclinata e le spalle larghe, Porsche Vision 357 ha proporzioni che evocano le linee dell'auto del 1948 con il parabrezza che avvolge nettamente i montanti anteriori. Come nel suo storico predecessore, Porsche sta spingendo i confini della produzione di vetro: i primi 356 avevano un parabrezza diviso con una barra al centro. Il design diviso è stato sostituito nell'anno modello 1952 da un parabrezza monopezzo con una curvatura verso il basso. I montanti anteriori della Porsche Vision 357 sono neri e uniscono visivamente le superfici dei finestrini laterali in un unico pezzo. Altro richiamo all'originale è il motivo della griglia nella parte posteriore, in cui è integrata la terza luce del freno. Come tutti gli attuali modelli Porsche, Vision 357 è dotata di un sigillo luminoso a quattro punti nella parte anteriore. Anche il design rotondo dei fari è un ritorno alle caratteristiche luci della 356. Le ruote da 20 pollici sono realizzate in magnesio e sono dotate di coprimozzi in fibra di carbonio aerodinamicamente vantaggiosi e serrature centrali. Visivamente ricordano anche un leggendario volante Porsche: la 356 A e la 356 B con freni a tamburo avevano cerchi con il diametro dei bulloni particolarmente ampio di 205 millimetri. E il logo 'eFuel' sul tappo del serbatoio sul lato destro indica chiaramente il tipo di alimentazione per il motore boxer 4.0 a sei cilindri aspirato da 500 Cv.