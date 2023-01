Mercedes E 63 AMG S, con Vath la wagon tocca i 345 km/h

Vath ha messo a punto un kit per rendere ancora più performante una wagon d'eccezione come la Mercedes E63 AMG S.

La vettura di serie eroga 612 CV di potenza, mentre l'auto elaborata da Vath arriva a ben 879 CV. Il tuner in questione ha lavorato sul motore V8 biturbo da 4 litri, montando nuovi turbocompressori, e intervenendo sul sistema di scarico.

In questo modo, la coppia massima sale dagli 850 Nm del modello di serie ad un valore di 1.100 Nm e, di conseguenza, crescono anche le prestazioni. Infatti, lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 3 secondi netti, mentre la velocità massima arriva a 345 km/h, dove consentito. In pratica è a prova di Autobahn, ma potrebbe dire la sua anche nel corso di una giornata in pista.

Non mancano all'appello, nell'elaborazione, dei nuovi cerchi da 21 pollici, e delle appendici aerodinamiche come lo splitter anteriore e lo spoiler posteriore, oltre ad un assetto ribassato di 20 mm.