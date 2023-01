Citroën C5 X Phev 225, il tappeto volante è anche high tech

Nuova C5 X Phev 225 e-EAT8, con i suoi contenuti high tech perfettamente calibrati sul Dna di generazioni di grandi stradiste Citroën, non è solo un 'tappeto volante' che trasforma i viaggi in esperienze uniche e appaganti.

Per la presenza di sistemi di controllo e gestione della dinamica di marcia di ultima generazione - ad anni luce di distanza dalle magie che nelle fiabe persiane facevano volare i tappeti - questa generazione di C5 X è infatti anche una ipertecnologica compagna e assistente di viaggio, capace di aggiungere tranquillità e sicurezza al proverbiale confort.

Come abbiamo avuto modo di verificare nel corso di un articolato test su strade d'ogni tipo e nelle più diverse condizioni meteo e di traffico, i sistemi di guida assistita introdotti in C5 X PHEV 225 e-EAT8 sono funzionali e mai invadenti. L'Highway driver assist, particolarmente adatto quando ci si muove sulle corsie delle strade a scorrimento veloce e delle autostrade, permette al conducente di delegare all'auto parzialmente la guida.



Un pratico tutorial 'residente' che è visibile sullo schermo dell'infotainment insegna che occorre selezionare una velocità target a partire da 30 km/h con il pulsante sul volante. Il sistema memorizza la posizione di C5 X nella corsia e a questo punto l'automobile prende il posto del conducente che non deve più occuparsi della velocità e della traiettoria del veicolo.

Affinché la funzione Highway Driver Assist rimanga attiva, le mani del guidatore devono rimanere sul volante. Ovviamente, il conducente può riprendere in qualsiasi momento il controllo del veicolo.

Citroën C5 X Phev 225 e-EAT8 aiuta anche a non farsi multare per il superamento dei dei limiti di velocità e per avere arrivato il Tutor con una media superiore a quella stabilita.

Nel primo caso un sistema di bordo fornisce informazione sui limiti da rispettare attraverso il rilevamento dei segnali sulla velocità da parte dalla telecamera.

Il conducente resta libero di accettare la raccomandazione di velocità e farla diventare la sua andatura, bloccando il valore sul cruise control. Da notare che il sistema rileva anche i segnali di stop, senso vietato e divieto di sorpasso, riproducendoli nel display. Per ciò che riguarda il Tutor l'aiuto arriva dal sistema di navigazione che rileva tramite Gps la velocità media sul tratto controllato dalle Autorità.

Nella mappa un elemento grafico visualizza inizio e fine della corsia 'attenzionata' e la velocità media istantanea dell'auto, in modo da permettere un rapido riallineamento dell'andatura. Nel mantenimento dei limiti, il guidatore della Citroen C5 X Phev 225 e-EAT8 è aiutato anche dall'Extended Head Up Display, il sistema che proietta tutte le informazioni essenziali sul parabrezza dell'auto, a colori e in grandi dimensioni, direttamente nel campo visivo del conducente. Questa tecnologia, configurabile e modificabile dal conducente grazie ai comandi al volante, incrementa sicurezza e tranquillità poiché non è più necessario distogliere lo sguardo dalla strada per ottenere informazioni sulla velocità, ma anche sul funzionamento dei sistemi di guida assistita, sulla navigazione connessa o sulla gestione dei media e del telefono.

La moderna magia di questo tappeto volante del Terzo Millennio è basata - va ricordato - sulla conessione della vettura via network telefonico 4G, la base tecnologica di tutti i servizi connessi della C5 X. Si spazia da My Citroën assist (funzione incentrata sul servizio di chiamata d'emergenza e di assistenza per consentire l'invio di soccorsi adeguati in caso di necessità) a My Citroën drive plus. In questo caso il sistema di navigazione fornisce informazioni sul traffico, la posizione delle stazioni di servizio e delle colonnine di ricarica - con l'utilissima indicazione se sono libere o occupate - e ancora dei parcheggi e di altri punti di interesse.

In questa variante C5 X Phev 225 la Citroën C5 X è mossa da un propulsore ibrido ricaricabile che sviluppa in complesso 225 Cv. Vi contribuiscono un motore benzina 1.6 da 180 Cv e un gruppo elettrico da 110 Cv per una coppia combinata di 360 Nm. Quattro le modalità di funzionamento previste - elettrica, ibrida, comfort e sport - con per una autonomia fino a 55 km in Full Electric grazie alla batteria è da 12,4 kWh.