Trazione posteriore e più autonomia per Volvo C40 e XC40

Arriva la trazione posteriore, una maggiore autonomia e la ricarica più veloce per i modelli Volvo C40 e XC40 completamente elettrici. Nell'ambito di un nuovo pacchetto di aggiornamenti di prodotto, la casa automobilistica svedese ha infatti deciso di migliorare sia l'autonomia sia la ricarica della XC40 Recharge e della C40 Recharge rispetto alla versione precedente, aumentando l'autonomia fino a 60 chilometri su alcune varianti.

Per C40 Recharge e XC40 Recharge sono poi disponibile tre nuovi propulsori. Si tratta di due varianti a trazione posteriore, per la prima volta in 25 anni su un modello Volvo, oltre ad un'unità prestazionale rivisitata a trazione integrale.

Un'altra novità consiste nel fatto che il motore elettrico a magneti permanenti di seconda generazione che aziona gli assi posteriori dei modelli C40 e XC40 all-electric è stato sviluppato internamente a Volvo Cars. "Questi aggiornamenti rappresentano un altro grande passo avanti verso l'obiettivo di diventare un produttore di auto con una gamma di motori esclusivamente elettrici entro il 2030 - ha dichiarato Javier Varela, chief operating officer e deputy hief executive di Volvo Cars - così che l'autonomia e i tempi di ricarica sono i nuovi elementi determinanti per un numero sempre maggiore di nostri clienti. Grazie a questi miglioramenti i nostri modelli completamente elettrici risultano ancora più attraenti di quanto non lo fossero già".

Sul fronte delle due nuove opzioni di propulsore a trazione posteriore, il motore singolo con autonomia standard è azionato da un modulo elettrico a magneti permanenti (e-motor) da 175 kW, che garantisce un aumento del 3% della potenza in uscita rispetto alla precedente variante a trazione anteriore con motore singolo da 170 kW. Il motore singolo della XC40 Recharge mantiene la stessa capacità della batteria da 69 kWh ma grazie a una migliore efficienza di raffreddamento è in grado di garantire un'autonomia maggiore, fino a 460 chilometri secondo il ciclo di guida Wltp, rispetto ai precedenti 425 chilometri.

L'autonomia del motore singolo della C40 Recharge, invece, passa a 476 chilometri dai precedenti 438 chilometri (Wltp). Una ricarica dal 10 all'80% richiede circa 34 minuti utilizzando una stazione di ricarica pubblica da 130kW in corrente continua.

Anche le varianti a trazione integrale beneficiano degli aggiornamenti, che migliorano ulteriormente l'autonomia di percorrenza. La precedente configurazione con due motori elettrici da 150 kW sull'asse anteriore e posteriore è stata sostituita da un motore elettrico a magneti permanenti da 183 kW sviluppato internamente sull'asse posteriore e da un nuovo motore elettrico asincrono da 117 kW sull'asse anteriore.