Porsche 911 Dakar: disponibili 3 decalcomanie storiche

La Porsche 911 Dakar è una vettura che riprende il concetto dell'antenata vittoriosa alla Parigi-Dakar del 1984.

Basata sull'attuale 992, grazie ad un'altezza da terra più elevata ed a pneumatici specifici, riesce a viaggiare con disinvoltura oltre l'asfalto. Adesso, è possibile arricchirla con 3 decalcomanie che richiamano alla partecipazione della 911 negli anni '70 all'East African Safari.

La prima ricorda quella della 911 S che corse nel 1971 ed arrivò quinta, spicca per i particolari neri su cofano e portiere, ed è arricchita dal numero 19. La seconda richiama la 911 2.7 RS che vi partecipò nel 1974 e arrivò seconda, e si distingue per la presenza delle strisce blu sui dettagli neri presenti nelle fiancate. Mentre la terza, con i colori Martini Racing, si rifà alla 911 SC gruppo 4 del 1978, e il numero proposto sulla fiancata è il 14, come l'auto dell'equipaggio che arrivò secondo. Disponibili anche a seguito dell'acquisto dell'auto, hanno prezzi che vanno dai 4.165 euro ai 5.950 euro.