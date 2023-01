Jeep Avenger è ordinabile con tutta la gamma

L'intera gamma della nuova Jeep Avenger è da oggi ordinabile. Dopo il successo ottenuto dalla 1st Edition, ovvero la versione di lancio del primo Suv full-electric del marchio Jeep, da oggi, mercoledì 11 gennaio, è possibile ordinare l'intera gamma del veicolo, che anche uno dei sette nella rosa dei candidati al premio Car of the Year 2023, che sarà assegnato il 13 gennaio in occasione del Motor Show di Bruxelles. Per la prima volta un SUV Jeep è tra i finalisti di questo concorso che premia le migliori auto europee.

La nuova Jeep Avenger è disponibile in quattro allestimenti, ovvero Avenger (solo Full Electric), Longitude, Altitude e Summit, tutti ricchi di funzioni e facilmente configurabili grazie a una strategia di allestimento semplice e intuitiva.

L'allestimento base offre prestazioni, innovativa tecnologia e connettività intuitiva, con un'autonomia elettrica, nel caso della versione full electric, sino a 400 km nel ciclo Wltp e oltre 550 km in città. La modalità di ricarica garantisce 30 km di autonomia in tre minuti di ricarica.

Con l'espansione della gamma e il successo della prima fase di prenotazione, Jeep si concentra ora sulle caratteristiche di guida sicura, divertente, confortevole e dinamica. Inoltre, in esclusiva per l'Italia e la Spagna, la versione elettrica è affiancata da un modello a benzina, pensata per essere efficiente in termini di consumi ed emissioni.