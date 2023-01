Ces Las Vegas, Bmw i Vision Dee ha capacità quasi umane

Per Bmw il 2023 sarà l'anno della Neue Klasse, cioè del passaggio ad una nuova generazione di auto che saranno l'asse portante di un futuro elettrico, digitale e perfettamente inserito nella economia circolare. Una strategia che viene anticipata con l'inedita i Vision Dee - presentata la scorsa notte al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas - e che descrive con tutta la sua diversità l'aspetto digitale la prossima famiglia di auto Bmw.

Futuristica berlina di medie dimensioni con un nuovo linguaggio di design essenziale Bmw i Vision Dee trae quest'ultima denominazione dall'acronimo di Digital Emotional Experience, per ribadire il suo obiettivo: creare un legame ancora più forte tra le persone e le loro auto in futuro.

"Con Bmw i Vision Dee mostriamo cosa è possibile fare quando hardware e software si fondono - ha dichiarato Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG - In questo modo, siamo in grado di sfruttare tutto il potenziale della digitalizzazione per trasformare l'auto in un compagno intelligente".

"Questo è il futuro per i produttori di automobili e anche per Bmw: fondere l'esperienza virtuale con il vero piacere di guidare. Allo stesso tempo, Bmw i Vision Dee è un altro passo sulla strada verso la Neue Klasse. Con questa visione, guardiamo al futuro e sottolineiamo l'enorme importanza della digitalizzazione per le nostre prossime generazioni di prodotti".

Punto di forza digitale (in combinazione con l'avanzato head-up display) e controllo operativo centrale della Bmw i Vision Dee è il mixed reality slider. Utilizzando i sensori shy-tech sul cruscotto, i guidatori possono decidere autonomamente la quantità di contenuti digitali che vogliono vedere sull'head-up display avanzato.

La selezione in cinque fasi spazia dall'analogico, alle informazioni relative alla guida, ai contenuti del sistema di comunicazione, alle proiezioni in realtà aumentata, fino all'ingresso in mondi virtuali. Parallelamente, si possono utilizzare anche i finestrini oscurabili per sfumare gradualmente la realtà.

La realtà mista può essere sperimentata nella Bmw i Vision Dee in modo immersivo, coinvolgendo diversi sensi senza dover usare strumenti aggiuntivi, creando una nuova dimensione del piacere di guidare per l'utente. Con le sue capacità intelligenti e quasi umane - si legge nella nota - Bmw i Vision Dee accompagna i guidatori non solo sulle strade di tutti i giorni, ma anche nel loro ambiente digitale.

"Una Bmw vive grazie alle sue impareggiabili prestazioni digitali. E i Vision Dee è una perfetta integrazione di esperienze virtuali e fisiche - ha dichiarato Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità dello sviluppo - Chi eccelle nell'integrare i mondi digitali del cliente nel veicolo a tutti i livelli, riuscirà a dominare il futuro della costruzione di automobili".

L'esperienza digitale inizia già fuori dal veicolo, con uno scenario di benvenuto personalizzato che combina elementi grafici, effetti luminosi e sonori. Il linguaggio naturale è la forma di interazione più semplice e intuitiva, che consente una perfetta comprensione tra l'uomo e il suo veicolo.

I fari e la griglia a doppio rene Bmw chiusa formano inoltre un'icona phygital (fusione di fisico e digitale) comune su una superficie uniforme, consentendo al veicolo di produrre diverse espressioni facciali.

Ciò significa che Bmw i Vision Dee può parlare con le persone e, allo stesso tempo, esprimere visivamente stati d'animo come gioia, stupore o approvazione. E può anche proiettare l'immagine dell'avatar del guidatore sul finestrino laterale per personalizzare ulteriormente lo scenario di benvenuto.

Dopo lo spettacolare debutto della Bmw iX Flow Featuring E Ink al Ces 2022, il Gruppo di Monaco presenta ora nella i Vision Dee una versione a colori della tecnologia E Ink che sarà utilizzata come rivestimento esterno del veicolo per la prima volta al mondo.

Invece di alternare semplicemente il bianco e il nero, avrà ora un esterno multicolore, interamente variabile e configurabile individualmente. Una pellicola di carta elettronica del partner del Bmw Group, E Ink, viene applicata alla carrozzeria per creare questo magico spettacolo di colori.

È possibile visualizzare fino a 32 colori.