Bianca con interno azzurro, ecco l'ultima Bugatti Centodieci

Colore bianco quarzo con griglie e dettagli in fibra di carbonio neri, abitacolo completamente azzurro, tinta utilizzata anche per la scritta sull'ala posteriore, l'ultima delle dieci Bugatti Centodieci previste è uscita dalla linea di produzione ed è stata consegnata al suo facoltoso acquirente. L'intera serie del modello dedicato a celebrare la EBB110 Super Sport, iconica vettura a cui la Centodieci è ispirata anche nello stile, era stata venduta ancor prima della presentazione.



Equipaggiata con un motore a 16 cilindri di 8,0 litri, capace di erogare 1.600 Cv, l'esclusiva hypercar, costruita a mano nello stabilimento di Molsheim, fianco a fianco con la Chiron, può raggiungere i 380 km/h di velocità massima ed è accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi.

Alla consegna della decima e ultima unità, Christophe Piochon, presidente di Bugatti Automobiles, ha ricordato: "La Centodieci unisce tutti gli elementi del brand Bugatti in un pacchetto straordinario: rarità, innovazione, heritage, artigianalità e prestazioni impareggiabili. Siamo lieti di vedere che l'esemplare finale è stato consegnato al suo nuovo proprietario dopo l'intenso processo di sviluppo, test e creazione su misura necessario per realizzare un prodotto significativo e raro come Centodieci".