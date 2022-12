Suzuki Jimny: la 5 porte potrebbe svelarsi a gennaio

La Suzuki Jimny è una delle fuoristrada più apprezzate, per via delle sue caratteristiche tecniche e del design iconico. Per cui, le indiscrezioni diffuse in rete dal sito giapponese Best Car Web, in merito all'unveling della variante a 5 porte, durante l'Auto Expo 2023, in India, hanno fatto il giro del mondo.

Se la notizia dovesse trovare conferma, allora la Jimny a 5 porte potrebbe essere immortala nella versione definitiva a New Delhi, in una data che andrebbe da 12 al 15 gennaio 2023.

Nella variante giapponese, inoltre, sempre in base a quanto riportato da Best Car Web, la Suzuki in questione dovrebbe crescere nel passo di 300 mm, ed ospitare sotto la carrozzeria una power unit ibrida. Questa dovrebbe fornire ulteriori 25 kW e 60 Nm di coppia al fuoristrada del Sol Levante.

Per quanto riguarda l'arrivo sul mercato interno, questo dovrebbe avvenire, il condizionale è d'obbligo, entro l'autunno 2023, come indicato da motor1.com , ed il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,3 milioni di yen giapponesi che, al cambio attuale, sarebbe di circa 16.345 euro.