Pambuffetti PJ-01 debutta nel mercato arabo

La Pambuffetti PJ-01 è una vettura sportiva che utilizza i concetti costruttivi delle monoposto abbinandovi il comfort delle auto stradali. Infatti, la posizione di guida presenta la pedaliera collocata più in alto del bacino. In questo modo libera la zona anteriore in favore di soluzioni aerodinamiche particolarmente efficaci.

Questa supercar, favorita nell'azione dinamica da un peso di 1100 kg e da una potenza di 820 cv, sfrutta un sistema di raffreddamento che garantisce le giuste temperature di utilizzo, anche in condizione limite.

Grazie alla collaborazione con il Waldorf Astoria di Ras Al Khaimah, hotel del gruppo Hilton, la Pambuffetti PJ-01 è entrata in scena nel mercato arabo.

Infatti, gli ospiti dell'esclusivo hotel a sud di Dubai hanno avuto l'occasione di mettersi al volante della Pambuffetti PJ-01 nella sua ultima evoluzione. Quella che entrerà in produzione al termine del lancio mondiale.

Amna Al Qubaisi, prima donna pilota di F3 degli Emirati Arabi Uniti, invitata ad accendere per la prima volta la PJ-01 di Pambuffetti nella struttura, ha dichiarato: "È stato mozzafiato guidare questa vettura sportiva ed estremamente potente e sono felice che il team Pambuffetti mi abbia dato l'opportunità di provare l'auto".