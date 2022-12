Con Citroen C5 X Plug-In Hybrid alla ricerca del benessere

Quale auto, meglio di Citroen C5 X Plug-In Hybrid, diventa la scelta quasi naturale per ricercare l’imparagonabile benessere di un soggiorno termale alla ricerca del wellness, ideale completamento dopo una raffinata esperienza di viaggio a bordo dell’ammiraglia del Double Chveron.

Non solo per la spaziosità dell’abitacolo, per le prestazioni del gruppo propulsivo ibrido plug-in da 280 Cv e per il grande rispetto dell’ambiente che questo modello - capace di viaggiare per 54 km in modalità 100% elettrica e di emettere (secondo l’omologazione Wltp) sono xx g/km di CO2. C5 X Plug-In Hybrid porta in dote la matrice Advanced Comfort che propone i vantaggi di un abitacolo in stile lounge, dellle sospensioni attive Citroën Advanced Comfort e dei sedili Advanced Comfort.

Così un viaggio verso la Carinzia nel sud dell'Austria, diventa una esperienza doppiamente indimenticabile. La regione offre stabilimenti termali e balneari dal sapore asburgico, che completano la presenza dei laghi dall'acqua cristallina e delle dolci montagne. Nelle città di Bad Kleinkirchheim e Villach si concentra un potente mix di benessere termale, che ha una posizione di assoluto rilievo nel panorama europeo. In particolare a Villach, le Kärnten Therme spiccano per una storia che risale agli antichi romani: la benefica acqua che sgorga da sei sorgenti alimenta oggi il più grande stabilimento termale d’Austria.

Logico quindi accostare i valori di una vacanza orientata al wellness - come quella in Carinzia - al benessere che a parte degli ingredienti con cui Citroën realizza da sempre vetture votate al confort, e che nella nuova C5 X Plug-In Hybrid raggiunge oggi un nuovo esaltante livello. Nell'abitacolo, i sedili di C5 X sono già un punto di riferimento in termini di confort di seduta, paragonabile (anche per l’imbottitura ad alta densità) a quelio del salotto di casa. La sensazione di qualità percepita si unisce al piacere di viaggiare da pilota o da passeggero.

Con un passo di 2.785 mm che è garanzia di straordinaria abitabilità anche per i passeggeri posteriori C5 X Plug-In Hybrid offre dimensioni compatte rispetto alla generosità per i passeggeri e il bagaglio. Questa berlina-coupé - con prerogative da station wagon - offre infatti volume di carico di 545 litri che raggiunge i 1.640 quando i sedili della seconda fila sono ripiegati. Questo vano presenta un fondo piatto, con un’apertura ampia e funzionale e una soglia di carico bassa.

La tendina copri-bagagli facilita ulteriormente il carico, poiché solidale al portellone. Una grande nicchia sotto al piano di carico offre ulteriore spazio, sfruttabile per i cavi di ricarica della sezione ibrida-plug in. Anche le ampie finestrature di C5 X sono state progettate per offrire quella luminosità che è garanzia di buon umore per tutti i passeggeri, e naturalmente per ammirare nuovi paesaggi in viaggio. Il contributo delle sospensioni attive Citroën Advanced Comfort completa il quadro del benessere di bordo, grazie al controllo attivo e continuo delle sospensioni che filtrano le sollecitazioni della strada. Un'esperienza piacevole e rilassante, potenziata dall'isolamento acustico che dà la sensazione di essere in un ambiente piacevolmente ovattato.