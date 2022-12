Tonale Plug-In Hybrid Q4, carattere si adegua alle esigenze

Anche nel nuovo C-suv Tonale Plug-In Hybrid Q4, come in tutte le moderne auto del Biscione, il carattere della vettura può essere adeguato ai gusti e soprattutto alle necessità sfruttando il selettore di guida che - non a caso - si chiama Alfa DNA. Una raffinata soluzione tecnologica che coinvolge tutti i principali elementi dell’auto (motore, trasmissione, sterzo, sospensioni) e che diventa la porta di accesso a quella ‘sportività efficiente’ che è la nuova missione delle Alfa Romeo, permettendo di sfruttare le prerogative di un modello che punta alla massima sostenibilità senza rinunciare agli elementi prestazionali del brand.

Questo sistema di calibrazione raffinato e intuitivo, permette al pilota di Tonale Plug-In Hybrid Q4 di restare concentrato sul traffico e sulla strada, senza doversi distrarre per operare su comandi diversi, magari anche il display centrale (come accade in altri modelli). Le funzionalità di Alfa Dna sono state riprogettate per tenere conto delle specificità di questa vettura, esaltandone l’efficienza e le prestazioni. Grazie ad un unico selettore, è infatti possibile gestire la trazione Q4 e l’intervento dell’elettronica di controllo, coordinare in modo ottimale l’azione dei motori e del cambio, modificare la sensibilità dei comandi. Scegliendo la modalità Dynamic - nello specifico - è possibile massimizzare le performance di Tonale.

A questa scelta (che viene enfatizzata dalla grafica nel display davanti al guidatore) corrisponde una specifica calibrazione del pedale acceleratore, della gestione del cambio e dei controlli di stabilità, il tutto unito ad una risposta del volante più diretta. La modalità Natural imposta invece la guida ibrida a trazione integrale, ottimizzando l’efficienza nel rapporto con le prestazioni. Una gestione, questa, che è il compromesso tra l’utilizzo del motore elettrico e di quello motore termico.

Tutto ciò avviene automaticamente per consentire, nell’utilizzo quotidiano, un risparmio energetico e una riduzione dei consumi senza rinunciare al carattere Alfa. Passando infine in modalità Advance Efficiency il sistema propulsivo di Tonale viene calibrato per ottenere la massima efficienza energetica nella guida in full electric.

È la scelta ideale per gli spostamenti nei centri urbani rispettando le limitazioni al traffico e alle emissioni. Quando si rilascia l’acceleratore e si è in modalità Advance Efficiency l’auto continua la marcia in Sailing (cioè in veleggio a motore termico spento) mentre quando si è in discesa, interviene automaticamente la nuova funzione eCoasting Descent Control, che mantiene una velocità costante di 50 km/h, regolabile con un leggero tocco dell’acceleratore o del freno. Atre funzionalità di cui Tonale Plug-In Hybrid Q4 è dotata - raggruppate sotto la voce EV Features e gestibil attraverso schermate dedicate nel quadro strumenti - servono ad assicurare un’esperienza di guida ancora più efficiente e rilassante.

La funzione E-Save consente, ad esempio, di ricaricare o mantenere il livello di batteria quando il motore termico è acceso. La funzione Regenerative Braking permette di recuperare energia durante le fasi di decelerazione o di frenata e di immagazzinarla nella batteria. Infine, attivando l’E-Coasting si consente il recupero di energia in fase di rallentamento anche se si viaggia con il pedale del freno rilasciato.