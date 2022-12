BMW X7 più grintosa con il body kit Mansory

La BMW X7 è una vettura a ruote alte aristocratica e dal portamento nobile, ma con il body kit di Mansory diventa aggressiva come i modelli più prestazionali della casa dell’Elica. Il tuner ha mostrato 2 immagini di una X7 rivisitata attraverso accessori estetici in grado di mutarne il carattere.

Nello specifico, il frontale presenta una calandra dalle dimensioni ridotte, contrariamente a quanto è stato proposto con le ultime BMW. Inoltre, vanta un paraurti di nuova concezione con prese d’aria più ampie. Nella vista posteriore spiccano, nell’ordine, il nuovo paraurti, il nuovo spoiler, ed il diffusore nello stesso colore dalla carrozzeria.

Il corpo vettura, nelle immagini diffuse da Mansory è in tonalità verde acqua, un colore capace di enfatizzarne le forme. Completano il quadro gli ampi passaruota che ospitano cerchi da ben 24 pollici, i quali possono essere scelti in 11 soluzioni di design differenti. Non ci sono menzioni in merito al motore e ad un conseguente incremento di potenza, ma si attendono ulteriori comunicazioni in merito.