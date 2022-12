Peugeot: una gamma completa e semplice per la nuova 408

Pensata per scrivere una nuova pagina nel futuro della casa del leone, la nuova Peugeot 408 si presenta in scena con una gamma completa e per tutti i gusti. La nuova arrivata, per essere completa ma allo stesso tempo chiara e semplice, è composta unicamente da tre allestimenti: Allure, Allure Pack e Gt.

Allure rappresenta l’allestimento di ingresso alla gamma ma non per questo privo di una dotazione completa. Nuova 408 Allure offre diversi equipaggiamenti di serie tra cui il climatizzatore automatico bi-zona, i cerchi in lega da 17 pollici, il Visiopark 180 gradi oltre che il Peugeot i-Cockpit con strumentazione digitale da 10‘’, il sistema di navigazione connesso e i Peugeot i-Toggles

L’allestimento intermedio Allure Pack offre un livello superiore in termini di stile, sicurezza e comfort grazie ai cerchi in lega da 19 pollici, il Keyless Access&Start ma, soprattutto, il Pack Drive Assist con Rear traffic detection.

L’allestimento più ricco nella gamma di Nuova 408 si chiama invece Gt ed è completo di tutti gli equipaggiamenti tecnologicamente ancor più avanzati, offrendo di serie anche i proiettori anteriori full led con tecnologia Matrix, il Peugeot i-Cockpit 3D, oltre ai dettagli di stile come la calandra anteriore in tinta carrozzeria e gli interni Alcantara/Tep.

In fase di lancio sul mercato italiano, dove le consegne cominceranno ad inizio 2023, Peugeot mette a disposizione dei clienti un finanziamento i-Move con rata costante di 349 euro ed anticipo variabile in funzione della versione, con una durata di 36 mesi e 30mila km complessivi. Nel caso della versione Hybrid 180 e-Eat8 Allure Pack, ad esempio, l’anticipo previsto è di 3.800 euro.