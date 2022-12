Nio ha presentato i nuovi SUV EC7 ed ES8

Arrivano due nuove auto in casa Nio: il suv coupé EC7 ed il suv ES8. Entrambi sono stati sviluppati su una piattaforma di seconda generazione. Il design della EC7 è dinamico ma senza eccessi, mentre sotto pelle ci sono due motori elettrici, rispettivamente da 300 kW e 180 kW, che lo spingono da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.



Il coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,230cd è da riferimento nella categoria, e nella dotazione di serie è presente l'ala posteriore attiva. Sia la EC7 che il nuovo suv per 6 persone, denominato ES8, presentano un ampio tetto panoramico in vetro.

L'ES8, che sfrutta anche una terza fila flessibile, per una maggiore modulabilità interna, è spinto da due motori elettrici dalla potenza complessiva di 480kW, e scatta 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Entrambi utilizzano per gli ausili alla guida un sistema dotato di 33 sensori ad alte prestazioni, un dispositivo Lidar, ed una piattaforma informatica con 4 chip Orion X.

Con una potenza massima di ricarica di 500 kW, la batteria da 100 kWh si ricarica all'80% in soli 20 minuti.

Inoltre, la stazione di scambio di terza generazione consente di effettuare 408 swap al giorno, un incremento quantificato nel 30%. I prezzi, in Cina, partono dall'equivalente di 65.816 euro.