Le diverse facce di Suzuki Jimny modificato da ESB

Due stili di modifiche completamente diversi ma dello stesso preparatore, mostrano il potenziale di Suzuki Jimny. Il piccolo fuoristrada giapponese si è infatti rivelato ancora una volta la base perfetta per diversi tipi di modifiche, in questo caso firmate ESB, con la sua vasta gamma di accessori pensati per Jimny e raggruppati in due diversi pacchetti, Lst e Lst-Up.



Entrambi i kit del preparatore di Osaka beneficiano di una griglia differente per un look più aggressivo del veicolo, così come di cerchi in lega verniciati di bianco, di un grande spoiler e di uno scarico pensato appositamente. La differenza più importante tra i due kit è però l'altezza di marcia e le sospensioni: l'Lst ha molle ribassate di 40-90 mm e l'Lst-Up prevede invece un kit di sollevamento da 76 mm. Diversi agli gli pneumatici che per l'Lst sono slick Nankang 195/50R16 e per l'Lst-Up sono invece Maxis 245/70R16, più adatti al fuoristrada.

Il diverso orientamento dei due kit di modifica è evidente anche da altre dotazioni estetiche. Lst è caratterizzato da paraurti più profondi e dall'aspetto più sportivo collegati ai parafanghi larghi tramite componenti aggiuntivi. L'Lst-Up, dal canto suo, presenta paraurti fuoristrada più sottili che espongono una grande parte delle sospensioni e dei pneumatici, in combinazione con i parafanghi specifici. Questa configurazione è stata scelta per consentire ai pneumatici di diametro maggiore di sterzare senza toccare la carrozzeria, migliorando gli angoli fuoristrada in combinazione con il sollevamento della sospensione.