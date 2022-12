Honda Civic Type R TCR, le tante vittorie nascono a Milano

Se Honda, con la sua attività nei TCR, ha conquistato dal 2015 con la Civic Type R ben 398 vittorie in gara e 74 titoli importanti (nel solo 2022 sono state 77 vittorie e 19 titoli di campionato in Europa, Asia, Sud America e Oceania) lo si deve sicuramente anche al contributo di un partner di lunga data della Casa nipponica, la JAS Motorsport di Arluno in provincia di Milano, che ha iniziato a collaborare con Honda nel 1998.



Nella factory lombarda da quasi un quarto di secolo si progettano, sviluppano, costruiscono, collaudano e assistono le vetture ufficiali, prima le Accord, poi le Civic a cui dal 2017 si sono aggiunte anche le Acura Honda NSX GT3 Evo. Una attività gestita in collaborazione con HRC e Honda Performance Development, e che per il 2023 si è concentrata sulla inedita Civic Type R TCR.

Basata sul modello di produzione FL5 lanciato per la prima volta all'inizio del 2022 l'auto presenta numerose caratteristiche innovative tra cui il design esterno con un pacchetto aerodinamico completamente rivisto, un nuovo telaio, sistemi di frenata e trasmissione migliorati, nonché una evoluta versione da competizione del motore turbo a quattro cilindri da 2.0 litri presente nella versione di serie dell'auto.

Lo sviluppo della nuova Civic Type R TCR - che sarà disponibile anche una versione endurance per i clienti che intendono partecipare a gare su lunghe distanze - sottolinea sia l'impegno di lunga data di Honda per le corse dei clienti sia la forza del rapporto della Casa nipponica con JAS Motorsport.

La nuova vettura ha debuttato in pista agli inizi di dicembre, con il pilota argentino Honda Racing Nestor Girolami (è arrivato secondo nel WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022) iniziando così un approfondito programma di test e sviluppo in vista della consegna dei primi esemplari ai clienti, prevista nell'aprile 2023. Girolami ha espresso giudizi positivi dopo i primi test a Cervesina. "La grande differenza - ha detto - è l'abitacolo con la posizione di pilotaggio. Si è più a proprio agio con la seduta, che è regolabile come in un'auto GT3. Inoltre il livello tecnologico sembra due passi avanti rispetto all'auto con cui ho corso nelle ultime stagioni. Si è seduti più vicino al centro dell'auto e anche più in basso, quindi è meglio per la distribuzione del peso e anche per sentire con il corpo quello che sta facendo l'auto".

Il pilota argentino ha sottolineato che la nuova Civic Type R TCR è "un po' più facile da guidare al limite rispetto alla vecchia macchina. È più fluida a tutto tondo e non si deve lottare tanto per ottenere giri veloci. E' davvero fantastico. I piloti che sono nuovi nel TCR dovrebbero trovare un po' più facile trovare il limite, ma i migliori saranno comunque in grado di fare la differenza". Della nuova vettura Girolami ha apprezzato il passo più lungo ("la manovrabilità è molto migliorata nelle curve affrontate a velocità più elevate e la stabilità è migliore in frenata") e lo sterzo che è stato modificato in modo abbastanza significativo, risultando "più reattivo anche in curva".