Tonale Plug-In Hybrid Q4 primo passo verso il futuro di Alfa

L'inedito C-Suv Tonale Plug-In Hybrid Q4 è pronto a partire - anzi lo ha già fatto con le prime consegne - verso il futuro della marca Alfa Romeo. Lo fa silenziosamente, visto che è in grado di muoversi oltre 80 km in modalità full electric, pronto però a mettere a disposizione del pilota la sua raffinata tecnologia ibrida ricaricabile con trazione integrale Q4 per far vivere nuove esaltanti esperienze di guida, in perfetta sintonia con il Dna del brand.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 - che è l'Alfa Romeo più efficiente di sempre con emissioni di C02 contenute in 26 g/km - può accedere nei centri cittadini senza alcuna limitazione, viaggiare con la sola energia della batteria per oltre 80 km e fornire, sommando le due modalità di propulsione, più di 600 km di autonomia complessiva.

Quella che viene garantita è dunque una totale libertà di movimento, perché Tonale Plug-In Hybrid Q4 è un C-suv elettrico per l'uso quotidiano, ed un performante modello ibrido per andare lontano.

Rappresenta una pietra miliare del processo 'From Zero to Zero' che vedrà Alfa Romeo muoversi nel panorama automobilistico globale muoversi più rapidamente nella transizione, percorrendo - con la velocità che è propria del brand - slo spazio da zero modelli elettrificati ad inizio 2022 fino ad un'intera gamma senza emissioni di CO2 allo scarico nel 2027.

In più di una occasione Jean-Philippe Imparato, ceo della marca Alfa Romeo, ha ribadito che questa variante ibrida plug-in (Phev) del suv Alfa Romeo Tonale, è fondamentale nell'ambito della strategia From Zero to Zero "perché arrivando sul mercato nel 2023, permetterà di ridurre del 40% le emissioni di CO2 della nostra gamma". La quantità di CO2 emessa da Tonale Phev è così bassa "da allargare enormemente la lista delle aziende che possono inserire il nuovo modello nell'elenco delle company car - ha detto Imparato - Per questo prevediamo un mix del 50% di vendite alle flotte".

Quella che viene proposta dal C-suv Tonale Plug-In Hybrid Q4 è dunque una prima importante definizione del paradigma 'Sportività Efficiente' che è il primo passo verso la definizione dei modelli Alfa Romeo del futuro e delle loro caratteristiche, per rafforzare il posizionamento del brand all'interno dell'offerta premium di Stellantis.

Inutile dire che come in tutte le grandi auto del Biscione, il sistema motopropulsivo gioca un ruolo determinante. In questo caso Tonale può contare su un gruppo ibrido plug in dedicato, per una potenza totale di 280 Cv, con trazione integrale specifica Q4 studiata per garantire massima motricità e sicurezza. Al lancio l'auto è disponibile nell'esclusiva Edizione Speciale ricca di contenuti tecnologici e caratterizzata dalla tipica sportività Alfa Romeo.

Il C-suv Tonale Plug-In Hybrid Q4 è stato pensato per andare incontro alle esigenze del cliente, oggi più che mai alla ricerca - oltre che di prestazioni eccellenti - di tecnologia, confort e sicurezza anche in una vettura sportiva.

Grazie ad un'abitabilità e spaziosità interna ai vertici della categoria, a cui si aggiungono confort di bordo elevato, silenziosità di guida e consumi più che ridotti (1,14 litri per 100 km nel ciclo Wltp) questa versione di Tonale è ideale per viaggiare da soli, in famiglia o con gli amici, garantendo la massima efficienza e affidabilità sia in città che nelle lunghe tratte. Le doti stradali di Tonale Plug-In Hybrid Q4 sono best in class e le dotazioni di bordo e la connettività ne fanno l'Alfa Romeo più tecnologica di sempre. Qualità e cura dei dettagli si uniscono alle caratteristiche dinamiche con l'obiettivo di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 segue la nuova logica di gamma di Alfa Romeo, semplice e fortemente caratterizzante, ed è ordinabile con un set di soluzioni di mobilità e d'acquisto, ritagliate su misura delle diverse esigenze dei clienti. Grazie alla proposta finanziaria di FCA Bank è possibile salire a bordo di Tonale Plug-In Hybrid a partire da 490 euro al mese con l'esclusiva eProWallbox Alfa Romeo inclusa nella rata.

E con la formula Noleggio Chiaro di Leasys è possibile vivere un'esperienza di guida con tutti i servizi inclusi nel canone, senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell'auto.

Con l'arrivo di Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4, si completa il lancio della gamma Tonale, il modello con cui il brand ha fatto il suo ingresso nel mondo dell'elettrificazione mantenendo intatto il suo Dna, espressione di nobile sportività italiana dal 1910.