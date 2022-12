Con Avenger il futuro di Jeep è già arrivato

Il primo modello completamente elettrico di Jeep si chiama Avenger e ha già aperto una nuova strada verso il futuro. Il modello 100% elettrico a batteria (Bev) della sua storia Jeep ha fatto il suo debutto allo scorso Salone dell'Auto di Parigi con la sua first edition, dedicata all'introduzione ad inizio 2023 della nuova arrivata nei mercati europei Prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, la nuova Avenger è dotata di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie che, unitamente a notevoli angoli di attacco e di uscita e all'altezza da terra del veicolo, conferiscono alla Avenger capacità di tutto rispetto per il suo segmento. Sul fronte dell'elettrificazione, Jeep Avenger è dotata di un sistema di propulsione elettrico da 115 kW a 400 Volt di nuova generazione, che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria.

L'unità eroga 260 Nm di coppia massima ed è alimentata da una nuova batteria da 54 kWh. L'autonomia è invece di 400 km nel ciclo Wltp e diventa di 550 km nel ciclo urbano. Utilizzando un cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua collegato al punto di ricarica pubblica veloce, sono sufficienti tre minuti di ricarica per percorrere 30 km, oppure 24 minuti per caricare le batterie dal 20 all'80%.

"Nuova Jeep Avenger rappresenta una pietra miliare per il marchio - ha affermato Christian Meunier, Ceo del brand Jeep - ed è infatti la prima di una serie di nuovissimi modelli Bev Jeep che saranno introdotti in Europa. Offre le capacità delle Jeep, perfettamente dimensionate per il mercato europeo".

Sviluppata tenendo conto in modo specifico delle esigenze dei clienti europei, la nuova Avenger è un suv compatto che, con appena 4,08 metri di lunghezza, si posiziona sotto la Renegade nel segmento in rapida crescita dei B-suv, il secondo per volumi in Europa. Per il 2023 si prevede che il segmento di Avenger raggiungerà 2,2 milioni di vendite totali annue, pari a un veicolo su cinque venduto in Europa.