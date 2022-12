Bentley Mulliner celebra i 500 progetti unici

Un nuovo traguardo importante per Bentley Mulliner, che ha deciso di celebrare i 500 progetti unici per clienti di tutto il mondo negli ultimi dodici mesi. La gamma comprende auto come la Batur, edizioni limitate storiche come la Blower e un'ampia varietà di progetti unici.

La cinquecentesima commissione realizzata da Mulliner è stata quella destinata a un cliente del Regno Unito. In particolare, il modello è una delle prime Bentley Flying Spur S Hybrid ad essere personalizzate in tinta Spark, ovvero il nuovo colore esterno blu.

Il design della vettura è completato dalle finiture lucide esterne Blackline e dai cerchi sportivi da 22" a dieci razze in colore nero. All'interno della speciale Flying Spur S Hybrid spicca un'impiallacciatura monocromatica in fibra di carbonio ad alta lucentezza e un rivestimento in pelle Beluga trapuntato a diamante, che mettono in risalto la brillantezza delle prese d'aria in metallo lucido, delle cornici dei quadranti e dei controlli.

In evidenza, in termini di stile, gli inserti di pelle Klein Blue presenti sui sedili e attorno ai tappetini. La pelle Klein Blue è utilizzata anche per le razze del volante a contrasto e per la leva del cambio.