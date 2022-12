Opel: il nuovo elettrico sportivo ha antenati illustri

Dopo aver annunciato il ritorno del marchio GSe per i modelli sportivi ed elettrificati, Opel ha recentemente annunciato e pubblicato informazioni dei nuovi modelli GSe, ovvero la nuova Opel Astra GSe e la nuova Opel Astra Sports Tourer GSe.

Secondo quanto riferito dalla casa tedesca - la notevole potenza di sistema di 165 kW/225 CV e una coppia massima di 360 newton metri - la nuova Opel Astra GSe e la Opel Astra Sports Tourer GSe saranno in linea con i migliori modelli delle rispettive classi per partenza da fermo, accelerazione e velocità massima.

Le versioni sportive GSe di Opel Astra hanno tra le loro antenate le versioni Opc che venti anni fa, nell'autunno del 2002, facevano la loro comparsa con le nuove Astra Opc 3 porte e Station Wagon, dalle caratteristiche altamente dinamiche.

Il motore 2000 Ecotec turbo-benzina da 200 CV (147 kW) che equipaggiava entrambe le vetture, consentiva prestazioni che parlavano di 240 km/h di velocità massima per la tre porte e 231 km/h per la station wagon. Quest'ultima, in particolare, rappresentava qualcosa di unico nel segmento delle automobili compatte, perché nessun altro costruttore offriva all'epoca un'analoga combinazione di potenza, praticità ed abitabilità in questo segmento di mercato ad un prezzo altrettanto competitivo.

Gli specialisti dell'Opel Performance Center avevano adeguato sospensioni, ruote e freni della Opel Astra alle prestazioni potenziali delle nuove versioni. Tutto questo, insieme alle caratteristiche del 4 cilindri 16 valvole turbo benzina, portava ad un'esperienza di guida in condizioni di comfort e sicurezza.

Per queste due particolari versioni di Opel Astra-G i progettisti avevano studiato uno speciale allestimento sportivo senza uscire dai canoni stilistici Opc. Il risultato fu quello di ottenere anche all'interno forti connotazioni sportive, massimo comfort e molte dotazioni di sicurezza.