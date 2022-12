Mini: è già estate con la cabrio Seaside Edition

Per celebrare i 30 anni della sua variante a cielo aperto, la Mini realizza la variante Cabrio Seaside Edition, disponibile da febbraio 2023, che presenta equipaggiamenti e caratteristiche di design esclusivi.



Disponibile nelle livree Caribbean Aqua o Nanuq White, è abbinata agli allestimenti Cooper e Cooper S.

Esteticamente presenta le doppie strisce decorative bianche che corrono dalle porte laterali fino alla parte posteriore della vettura, ed una grafica unica sulla grembialatura anteriore, dove un 30 stilizzato fa riferimento all'anniversario del modello. In un elegante contrasto con la verniciatura ispirata al mare Caribbean Aqua. Nella finitura Nanuq White, invece, la carrozzeria ha un fascino che ricorda le nuvole su un cielo estivo blu intenso.

Scritte identificative del modello ed elementi decorativi specifici sulla plancia ne identificano gli interni.

La Cooper presenta un motore a 3 cilindri da 136 CV, mentre la Cooper S un propulsore 2 litri sovralimentato da 178 CV che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi. La capote nera, ad azionamento elettrico, si può a aprire o chiudere anche in movimento fino ad una velocità di 30 km/h.