Kia: l'ultima della specie Stinger è la Tribute Edition

Una nuova versione della berlina sportiva di Kia, la Stinger, denominata Tribute Edition, verrà prodotta in soli mille esemplari. Celebra l'uscita di scena di un'auto particolarmente significativa per il brand, a livello di design e di prestazioni, che è sul mercato dal 2017.

Esteticamente presenta la livrea Ascot Green o la verniciatura opaca Monoscape matte grey. Vanta i cerchi da 19 pollici in nero lucido ed altri elementi in nero quali le calotte dei retrovisori esterni, e le pinze dei freni Brembo.

All'interno selleria in pelle di colore marrone e finiture ad effetto carbonio.

Il motore della Stinger Tribute Edition è il più performante della gamma, si tratta del V6 biturbo da 3,3 litri che equipaggia la versione GT.

Chang Sung Ryu, senior vice president e head of purchase cx design sub-division, ha dichiarato: "La Stinger Tribute Edition è una degna celebrazione del contributo della Stinger al marchio Kia".