Citroën: una nuova My Ami sotto l'albero di Natale

E' una nuova serie di mille My Ami Buggy il regalo sotto l'albero di Natale di Citroën. La speciale versione della piccola elettrica francese sarà commercializzata alla fine del primo trimestre del 2023. La notizia potrà fare comodo anche a tutti coloro che non hanno fatto in tempo ad acquistare la prima versione di questa serie evento, i cui primi cinquanta esemplari sono andati esauriti in soli 18 minuti, lo scorso il 21 giugno.

Questa nuova versione di My Ami Buggy sarà molto simile alla prima edizione, salvo alcuni dettagli che saranno rivelati entro la primavera. Unico indizio rivelato, quello di qualcosa inerente al mare. Proprio l'elemento marino era già entrato a far parte della recente storia di My Ami, che ha contribuito alla trasformazione energetica dell'isola di Halki, in Grecia, dove polizia e guardia costiera usano Ami per spostarsi.

Allo stesso modo, sette veicoli Ami sono stati integrati nella flotta del comune della Maddalena e due a Carloforte, per promuovere una mobilità pulita.