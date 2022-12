Lamborghini Huracán Sterrato: il lancio con 4 campioni

Per celebrare l'arrivo della Huracán Sterrato, la prima supersportiva nata per offrire il massimo piacere di guida anche oltre l'asfalto, Lamborghini ha realizzato tre video teaser ambientati in tre scenari spettacolari per mostrarne le capacità dinamiche.



Nel primo, pubblicato lo scorso 26 luglio, e girato tra il Lazio e la Toscana, la Huracán Sterrato ha percorso le strade sterrate della Tuscia, e, a competere con lei, c'è Gaia Tormena, campionessa mondiale, europea e italiana di mountain bike nella specialità Eliminator e campionessa italiana di Enduro.

Nel secondo, lanciato il 21 settembre, e girato tra le viste mozzafiato delle coste siciliane tra Petrosino e Mazzara Del Vallo, protagonista insieme a Bianca Alabau, vittoriosa alla Superstar Défi Wind 2021, c'è Matteo Iachino, il primo italiano a vincere una Coppa del Mondo di windsurf.

L'ultimo video, pubblicato lo scorso 13 novembre, ha visto la Huracán Sterrato tra i percorsi normalmente battuti solo da mezzi speciali dell'Etna2, il vulcano attivo più alto d'Europa, sfidare in una competizione simulata la 21enne franco-olandese Maud Perrin, campionessa di Francia di parapendio, Oro nel 2022 nel Women Arco World Tour.