Bugatti Chiron Profilée: one-off da 380 km/h

La Bugatti Chiron Profilée, una one-off dalle caratteristiche uniche, verrà battuta all'asta, a Parigi, il 1 febbraio 2023. Rappresenta una delle ultime creazioni dall'Atelier Molsheim con motore W16.



Nel suo design spicca l'ala posteriore fissa, ma sotto pelle c'è anche un assetto studiato e messo a punto per enfatizzare il comportamento della hypercar francese in curva. Davanti albergano prese d'aria più ampie ed una griglia più larga. Anche lo splitter è stato rivisto, così come il sottoscocca.

Unica la livrea Argent Atlantique, creata esclusivamente per lei, ed abbinata ad una parte inferiore della carrozzeria in Bleu Royal Carbon con fibra di carbonio a vista. Il motore sprigiona 1.500 CV, ma i rapporti della trasmissione sono più corti del 15% rispetto al Chiron Sport. Così, la Profilée accelera da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi, e raggiunge i 200 km/h con partenza da fermo in 5,5 secondi. Ha una velocità massima di 380 km/h, superiore di 30 km/h a quella della Chiron Pur Sport.