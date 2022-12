Bertone GB 110: 33 esemplari e motore termico

La Bertone GB 110 rappresenta il nuovo capitolo nella storia di Bertone e, nello stesso tempo, celebra i 110 anni dell'azienda. Sarà prodotta in 33 esemplari e riprende i concetti stilistici di vetture iconiche di Bertone, come l'avveniristica Stratos Zero, da cui attinge per le portiere con elementi in vetro.

Inoltre, le sue forme sono funzionali con prese d'aria posizionate in maniera strategica sulla carrozzeria a cuneo. La vista posteriore, più larga, ospita ruote da 22 pollici, mentre davanti troviamo cerchi da 21 pollici. Nel complesso, lo stile della GB 110 appare fluido e scolpito nello stesso tempo. Sotto pelle non ci sono uno o più motori elettrici, ma un propulsore termico capace di erogare 1.115 CV e 1.100 Nm di coppia massima, abbinato ad una trasmissione a 7 marce.

Le prestazioni sono molto elevate, con una velocità massima di oltre 380 km/h, uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 2,79 secondi, ed un'accelerazione da 0 a 200 km/h che avviene in 6.79 secondi. Mentre lo 0-300 km/h si compie in 14 secondi. Per gestire questo potenziale velocistico, la GB 110 di Bertone sfrutta la trazione integrale