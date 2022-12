Ram: con Paramount+ per versione esclusiva del pick up 3500

Il nome è quello di uno dei parchi nazionali statunitensi più famosi al mondo, ma il progetto dell'esclusivo maxi pick up di lusso Ram 3500 Yellowstone Edition nasce dalla collaborazione tra il brand americano del gruppo Stellantis e il marchio Paramount, produttore dell'omonima serie televisiva che vede come protagonista l'attore Kevin Costner e che tanto successo sta riscuotendo nel Nord e nel Sud delle Americhe.

Realizzata in soli 100 esemplari per tutto il mondo, questa particolare limited edition nasce utilizzando come base di partenza la versione LongHorn. Ricami interni e serigrafie ispirati al serial che ha fatto stabilire record di audience negli Stati Uniti sono con la particolare vernice bicolore alcuni degli elementi distintivi del maxi pick-up. Nello spazioso abitacolo sfoggia rivestimenti con pellami specifici e abbinamenti di tinte inediti. Da sottolineare l'aggiunta sul tre-quarti posteriore del marchio Y giallo, lo stesso dello Yellowstone Dutton Ranch di John Dutton, interpretato da Costner.

Equipaggiato con motore turbodiesel di 6,7 litri da 377 Cv, accreditato di una poderosa coppia motrice di 1.150 Nm, il Ram Yellowstone Edition è adatto al duro lavoro da ranch grazie alla capacità di carico di 1.792 kg e a quella di traino di ben 9.021 kg.

Nella dotazione, da segnalare un impianto hi-fi della Harman Kardon, un ampio pacchetto di dispositivi di assistenza alla guida, l'utilizzo di inserti in legno per l'abitacolo e i proiettori a led di tipo adattivo.