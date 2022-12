Honda: anche futura Type R potrebbe essere termica

La Honda Civic Type R, recentemente presentata ai media, offre una continuità termica tra le compatte sportive prodotte del brand giapponese. Il suo motore a combustione interna da 329 CV offre prestazioni degne di nota, e consente una guida vecchio stampo grazie al cambio manuale a 6 rapporti.

In futuro però potrebbe incombere l'elettrificazione, anche se questo non pregiudica la presenza di una Type R in gamma.

Infatti, Hideki Kakinuma, l'ingegnere a capo del progetto Type R, ha dichiarato ad Autocar: "Senza Type R, non c'è Honda".

Lo stesso ha poi affermato che il brand punta molto sul piacere di guida delle sue auto e che c'è la volontà di produrre altre Type R, per cui le restrizioni in materia di emissioni rappresentano nuove sfide da superare.

La buona notizia per gli appassionati delle sportive realizzate dal marchio giapponese è che, al momento, non è detto che la prossima Type R non abbia il propulsore termico. Lo stesso Kakinuma ha aggiunto: "non rifiuterei la possibilità che la prossima Type R possa essere ICE". Una sigla che, tradotta, indica il motore a combustione interna, come quello che ancora campeggia, fiero, sotto il cofano della Civic più sportiva di sempre. Anche se poi ha rivelato che si tratta di un'ipotesi improbabile, considerate le tendenze attuali.