Rolls-Royce: Phantom The Six Elements,auto come opere d'arte

Non è la prima volta che Rolls-Royce chiede il contributo di artisti, più o meno noti, per personalizzare su specifica richiesta del cliente un'auto, enfatizzando il concetto di pezzo unico che è proprio della gamma 'bespoke'.

Ma con la serie delle sei Phantom Extended Series II 'The Six Elements' - che sono state presentate in un evento di gala a Dubai, Emirati Arabi Uniti - l'asticella viene spostata ancora più in alto, perché le sei limousine rappresentano una convergenza senza precedenti di arte, design, tecnologia e artigianato Create da Rolls-Royce Bespoke Collective a Goodwood, e commissionate dalla sede dell'azienda a Dubai e dai concessionari partner a Dubai e Abu Dhabi, in collaborazione con l'artista britannico Sacha Jafri, le Phantom sono diventate una esclusiva galleria d'arte ove ciascun esemplare - con elementi dipinti a mano - è ispirato a uno dei cinque elementi tradizionali, cioè terra, acqua, fuoco, vento e aria.

Il sesto, humanity, fa riferimento all'opera più nota di Sacha Jafri, The Journey of Humanity, che detiene il Guinness World Record ufficiale per il più grande dipinto mai prodotto su tela e che è stato recentemente veduto proprio a Dubai a 62 milioni di dollari.

Nella prima fase del progetto di creazione delle Phantom Extended Series II 'The Six Elements' (iniziato alla fine del 2020) sono state raccolte attraverso un NFT unico in ogni automobile donazioni per oltre 1 milione di dollari, da destinare in beneficenza.

"Sacha Jafri ha fornito una straordinaria dimostrazione di come Phantom Series II costituisca la tela bianca perfetta per le auto su misura - ha commentato Torsten Müller-Ötvös, ceo di Rolls-Royce Motor Cars - Siamo lieti di vedere questi capolavori automobilistici prendere vita dopo uno straordinario viaggio di collaborazione, creatività e maestria. Siamo anche entusiasti che il progetto abbia raggiunto il suo scopo originale e primario e abbia raccolto una somma così significativa per cause meritevoli".

Le sei autovetture sono ora state consegnate a clienti a Dubai e in altre regioni del Medio Oriente. "Sono lieto del successo di questo progetto - ha commentato César Habib, regional director Rolls-Royce Motor Cars, Middle East&Africa - Noi e i nostri rivenditori partner a Dubai e Abu Dhabi abbiamo intrapreso un viaggio straordinario con un obiettivo specifico, che sono lieto di non solo aver raggiunto, ma anche superato". "Tutto è stato reso possibile dalla collaborazione tra Sacha Jafri e il nostro Bespoke Collective - ha concluso Habib - È stato un vero incontro di menti, con un artista pluripremiato e alcuni dei designer e artigiani più talentuosi del mondo che hanno lavorato insieme per esplorare l'arte come mezzo per ispirare grandezza e apportare cambiamenti duraturi".