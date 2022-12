Ineos Grenadier non teme il fango

Ineos Grenadier è un fuoristrada che non scende a compromessi con la trazione integrale permanente, il riduttore e 2 velocità, ed il differenziale centrale bloccabile che fanno parte della dotazione di serie.

Proposto nelle varianti utility wagon, quelle commerciali, a 2 e 5 posti, e nella versione station wagon, destinata ad un'utenza privata, con un bagagliaio da ben 1.152 litri, ha un costo di partenza di 69.290 euro. Gli ordini partiranno dal 18 maggio, quando verrà attivato anche il servizio clienti e sarà disponibile il configuratore online.



Guarda le fotoIneos Grenadier

Negli allestimenti Trialmaster Edition e Fieldmaster Edition, inoltre, sfoggia rivestimenti ispirati a due iconiche giacche del marchio di abbigliamento Belstaff Il suo design è stato pensato in maniera razionale, con le ruote posizionate ai 4 angoli dell'auto e linee semplici per una visibilità ottimale da ogni prospettiva. Gli abbaglianti ausiliari a LED in posizione centrale sono integrati nella griglia anteriore ed offrono 1.080 lumen extra, mentre le fasce paracolpi laterali, di serie, consentono di aggiungere i rail multiuso opzionali per fissare ogni tipo di accessorio.

A livello di meccanica, la scelta è ricaduta sue due propulsori Bmw 6 cilindri in linea da 3 litri sovralimentati, benzina e turbodiesel, rispettivamente, da 286 e 249 CV, con una coppia massima di 450 Nm per l'unità a benzina e di 550 Nm per quella a gasolio. Entrambi non influiscono sul prezzo finale del veicolo e sono accoppiati ad un cambio automatico Zf ad 8 rapporti con convertitore di coppia. Il riduttore a due velocità è realizzato da Tremec, mentre i giunti omocinetici e agli alberi di trasmissione dalla Dana Spicer.

La versione Trialmaster Edition si arricchisce di due differenziali anteriori e posteriori bloccabili della Eaton Industries, con azionamento elettronico ed innesto interamente meccanico. Si tratta di accessori disponibili, a pagamento, anche per gli altri allestimenti.

Con un telaio in acciaio a longheroni a sezione scatolata con uno spessore fino a 3,5 mm, assali rigidi sviluppati con Carraro, e robuste protezioni del sottoscocca, la Ineos Grenadier si avventura ovunque.

Nel percorso di off-road allestito a Borgo di Tragliata (RM), a fianco di piloti collaudatori, abbiamo verificato le potenzialità di un mezzo particolarmente a suo agio in fuoristrada per via di un'altezza dal suolo di 264 mm, di una profondità di guado di 800 mm, e di angoli di attacco, di dosso, e d'uscita, rispettivamente di 35,5 ̊, 28,2 ̊, e 36,1 ̊. Fango e solchi profondi non hanno arrestato il suo incedere, nemmeno in una condizione resa particolarmente difficile dalla pioggia.

Inoltre, abbiamo potuto constatare il lavoro di messa a punto sulle sospensioni per ridurre rollio e beccheggio nei tratti di strada asfaltati, dove l'auto riesce a smorzare le asperità quasi come un suv. Merito delle sospensioni con molle progressive, barre antirollio ed assetto 5-link.

Per gestire tutti i dispositivi della vettura, oltre ad una pulsantiera di stampo aeronautico, sul cielo dell'abitacolo, c'è uno schermo touchscreen da 12,3 pollici, nella parte alta della plancia, a cui si accede anche tramite i pulsanti sul volante multifunzione o il selettore rotativo della console centrale.

Non mancano nella dotazione di serie di Ineos Grenadier la radio Dab+ e la compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre, il sistema di navigazione Pathfinder di Ineos Automotive, consente di registrare i punti di passaggio GPS, salvarli e condividerli come file .GPX.