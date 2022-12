Cupra Ateca e Formentor diventano Tribe Edition

Cupra lancia le versioni Tribe Edition per Ateca e Formentor che conferiscono ai due modelli un look più audace e sofisticato.

L'Ateca Tribe Edition, proposta nella motorizzazione 2.0 TSI da 300 CV con trazione integrale 4Drive e cambio DSG, ad un costo di 58.800 euro, è stata arricchita, nella dotazione estetica, con la livrea Nero Midnight, il lettering Cupra di colore nero, le pinze dei freni Brembo, ed i cerchi in lega Supreme Copper da 20 pollici. Nell'abitacolo sfoggia i sedili anteriori sportivi Dinamica, l'impianto audio Beats, la regolazione elettrica del sedile conducente con funzione memory, ed il doppio fondo nel vano bagagli.

La Formentor Tribe Edition nasce sulla base della Formentor VZ, e la dotazione di serie viene incrementata dalle colorazioni Grigio Scogliera e Nero Midnight, dalla griglia anteriore e dalle modanature in livrea Black Matt, così come i passaruota e le cover dei retrovisori esterni. Inoltre, presenta il lettering Cupra di colore nero, i cerchi in lega Exclusive 19 pollici Sport Black Matt, la pedaliera in dark Alluminium, ed i sedili anteriori sportivi Dinamica.

I prezzi vanno dai 49.850 euro della variante spinta dal 2.0 TSI da 245 CV accoppiato al cambio Dsg, fino ai 54.500 euro della 2.0 TSI da 310 CV con trazione integrale e cambio Dsg, passando per i 53.100 euro dalla e-Hybrid 1.4 da 245 CV, sempre con trasmissione Dsg.