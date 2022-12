Citroën: C5 Aircross, in listino la plug-in hybrid da 180 CV

La Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in 180 e-EAT8 sostituisce la versione PureTech 180 a benzina, ed è ordinabile in Italia con prezzi che partono da 43.350 euro. Il suv del Double Chevron è spinto dal nuovo motore 180 e-EAT8 ibrido Plug-in che va ad aggiungersi all'attuale 225 e-EAT8 ibrido Plug-in.

Con questa nuova unità propulsiva viene favorita la transizione energetica, facilitando l'approccio alla tecnologia ibrida mediante una versione più accessibile che consente di effettuare spostamenti quotidiani in modalità elettrica, ricorrendo al motore termico per i viaggi più lunghi.

La power unit della C5 Aircross ibrida Plug-in 180 e-AT8 è composta da un motore benzina 1.6 PureTech da 150 CV ed un motore elettrico da 81 kW, sviluppa una potenza di sistema di 180 CV e 360 Nm, ed è abbinata al cambio automatico e-EAT8 di ultima generazione.

Il suv francese nasconde una batteria di nuova generazione, composta da 84 celle, dalla capacità di 12,4 kWh (11,3 kWh effettivi), che consente di percorrere fino a 58 km in modalità elettrica nel ciclo Wltp, e si ricarica in un'ora e 40 minuti con un caricatore da 7,4 kW.

Di concerto, con l'arrivo della variante ibrida alla spina da 180 CV, la Citroën incrementa del 15% l'autonomia in elettrico della C5 Aircross 225 e-EAT8, che passa da 55 km a 64 km grazie ad una batteria di nuova generazione da 14,2 kWh (12,9 kWh effettivi) rispetto ai 13,2 kWh precedenti.