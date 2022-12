Mercedes: Maybach Haute Voiture, ammiraglia alla moda

La Mercedes-Maybach Classe S 680 Haute Voiture è un'edizione speciale che sarà realizzata in appena 150 esemplari. Esteticamente, si riconosce per la verniciatura bicolore, che combina il metallic nautical blu con una tonalità rosata nella parte bassa della vettura. Anche le ruote riprendono la livrea che domina la zona superiore della carrozzeria.

Il blu nautico si ripropone nel sontuoso abitacolo impreziosito dalla selleria bianca, mentre i pannelli porta, e parte dei poggiatesta, sono realizzati con una particolare lavorazione che evidenzia il logo Haute Voiture. Non mancano le soglie battitacco con la scritta Maybach. Particolare la grafica del sistema d'infotainment Mbux, che accoglie il guidatore con una magnolia scintillante, e consente di selezionare uno dei 12 avatar personalizzati mediante l'utilizzo di capi d'abbigliamento eleganti, come ad esempio il frac.

L'esclusiva berlina, in vendita all'inizio del 2023, sarà affiancata, in occasione del lancio commerciale, da una collezione di borse a tiratura limitata costruite con materiali ispirati a quelli dei suoi interni.