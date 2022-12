Jaguar F-Pace si rinnova tra tecnologia e design

E' tempo di novità per Jaguar F-Pace che si rinnova in ottica 2024, tra dotazioni più ricche, una gamma semplificata, una maggiore autonomia per la P400e plug-in electric hybrid e un sistema di infotainment migliorato.

Per il Suv della casa britannica, la versione P400e rappresenta la punta di diamante nella gamma dei propulsori elettrificati. Proprio questo modello può contare ora sul contributo di un pacco batterie agli ioni di litio di maggiori dimensioni, composto da nove moduli, anziché otto e che porta la capacità di accumulo dell'energia a 19,2 kWh. L'autonomia massima in modalità esclusivamente elettrica passa così da 53 ad un massimo 65 km, con un incremento di oltre il 20%. Il miglioramento riduce anche le emissioni di CO2 e il consumo di carburante.

Novità anche sul fronte della gamma, ora semplificata e più mirata, con vetture che saranno disponibili solamente nella versione R-Dynamic, con le migliori dotazioni. "Nel percorso progressivo di reimmaginare Jaguar come un luxury brand totalmente elettrico entro il 2025 - ha spiegato Philip Koehn, Jaguar Managing Director - continuiamo a concentrare il nostro lavoro sui modelli esistenti, offrendo ai clienti dotazioni più ricche e desiderabili. Mentre ci apprestiamo ad entrare nel 2023 e a celebrare i 75 anni delle sportive Jaguar, il primo modello a beneficiare di questi cambiamenti è stato la F-Typer. Ora è il momento della F-Pace".

Le versioni R-Dynamic S, SE e HSE sono rispettivamente equipaggiate con cerchi in lega da 19, 20 e 21 pollici, mentre la 400 Sport adotta dei cerchi in lega forgiata da 22 pollici Style 1020 Gloss Silver con inserti a contrasto. L'aspetto della F-Pace è stato arricchito dal Black Pack, offerto di serie su tutte le versioni a partire dalla R-Dynamic SE fino alla SVR.

L'abitacolo, invece, è ora più tecnologico che mai. La variante R-Dynamic S dispone del nuovo Digital Driver Display Tft, che offre una configurazione a due quadranti con la possibilità di scegliere tra media o navigazione sul pannello centrale, mentre il Wireless Device Charging è di serie a partire dalla versione R-Dynamic SE.

Sotto il cofano della F-Pace, le motorizzazioni comprendono il quattro cilindri benzina Phev da 404 CV, il quattro cilindri benzina da 250 CV, i quattro cilindri diesel Mhev da 163 CV e 204 CV, il sei cilindri diesel Mhev da 300 CV, il sei cilindri a benzina Mhev da 400 CV e il V8 a benzina da 550 CV.