Mercedes: Amg GT2, con i suoi 707 CV da corsa

La Mercedes Amg GT2 è la massima espressione della variante da corsa della coupé della Stella a Tre Punte costruita ad Affalterbach. A livello di performance, si spinge ancora più avanti di quanto abbiano fatto finora le varianti GT3 e GT4, visto che il suo motore V8 4.0 biturbo eroga 707 CV ed oltre 800 Nm di coppia massima.

Il suo corredo tecnico, oltre ad un cambio sequenziale a 6 marce di stampo racing, annovera ammortizzatori da corsa, e barre antirollio regolabili.

La veste aerodinamica sfoggia un cofano motore in fibra di carbonio con grandi sfoghi per l'aria, ed un'ala posteriore dalle dimensioni generose, dotata di attacco a collo di cigno.

Ogni dettaglio su questa vettura è finalizzato alla prestazione, persino la parte centrale dei cerchi forgiati da 18 pollici, che consente dei pit-stop più rapidi.

Per adattarsi allo stile di guida di ogni pilota, inoltre, la Mercedes Amg GT2 presenta un controllo di trazione regolabile ed un Abs di stampo racing.

Le vendite del nuovo bolide della Stella inizieranno nel corso della stagione agonistica 2023.